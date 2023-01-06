США не видят перспектив прекращения боев в Украине в ближайшие месяцы
Соединенные Штаты не видят перспективы прекращения огня в Украине в ближайшие месяцы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге 6 января.
Таким образом, спикер Белого дома ответила на вопрос журналистов о том, видит ли президент США Джо Байден перспективы мира в Украине.
При этом, как заявила Жан-Пьер, Белый дом считает важным продолжать оказывать военную помощь Украине и объявил о новом пакете помощи почти на 3 млрд долларов.
"Война находится в критической точке и мы должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам противостоять российской агрессии", - подчеркнула она.
Сегодня РБК-Украина сообщало, что Соединенные Штаты Америки объявили рекордный пакет военной помощи для Украины почти в 3 млрд долларов.
Напомним, ранее мы писали, что США рассматривают возможность подготовки украинских военных на своей территории . В частности, речь идет об обучении на системах противоракетной обороны Patriot.
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