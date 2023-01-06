США не видят перспектив прекращения боев в Украине в ближайшие месяцы

Соединенные Штаты не видят перспективы прекращения огня в Украине в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге 6 января.

Таким образом, спикер Белого дома ответила на вопрос журналистов о том, видит ли президент США Джо Байден перспективы мира в Украине.

При этом, как заявила Жан-Пьер, Белый дом считает важным продолжать оказывать военную помощь Украине и объявил о новом пакете помощи почти на 3 млрд долларов.

"Война находится в критической точке и мы должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам противостоять российской агрессии", - подчеркнула она.