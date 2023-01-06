США не бачать перспектив припинення боїв в Україні в найближчі місяці
Сполучені Штати не бачать перспектив припинення вогню в Україні найближчими місяцями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речника Ради національної безпеки США Джона Кірбі на брифінгу 6 січня.
"Ми не очікували, що бої припиняться взимку. Насправді в деяких місцях вони стали ще жорстокішими, зокрема на Донбасі", - підкреслив Кірбі.
Він додав, що Білий дім вражає рівень готовності українських військовослужбовців і те, як вони змогли скоригувати не тільки свої потреби, а й свої можливості на фронті під бойові дії, а також інноваційне використання захисниками Українв західного озброєння.
"Вони ніколи не припиняють дивувати і вражати своєю здатністю адаптуватися до викликів, з якими зустрічаються в режимі реального часу. І вони дуже щирі з усіма партнерами, у томому числі США, з приводу своїх потреб", - додав Кірбі.
Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що Сполучені Штати Америки оголосили рекордний пакет військової допомоги для України майже на 3 млрд доларів.
Нагадаємо, раніше ми писали, що США розглядають можливість підготовки українських військових на своїй території. Зокрема йдеться про навчання на системах протиракетної оборони Patriot.
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