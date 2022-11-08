США не видят признаков иностранного влияния на выборы, - Агентство по кибербезопасности

В Агентстве по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США заявили, что не обнаружили признаков иностранного влияния в выборы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Высокопоставленный представитель США по кибербезопасности заявил, что Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) не обнаружило доказательств иностранного влияния на проходящие выборы.
Чиновник CISA на условиях анонимности также сказал, что агентство не обнаружило какой-либо конкретной, или реальной угрозы для взлома баз данных с результатами голосования.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что 8 ноября в США проходят промежуточные выборы в Конгресс. По их итогам станет известно, сохранят ли демократы большинство в парламенте, или контроль перейдет к республиканцам. Смена большинства в Конгрессе может сказаться на дальнейшей политике США, в том числе и в вопросах военной помощи Украине.
Также раньше мы писали, что республиканская партия США может объявить импичмент президенту Джо Байдену в случае победы на промежуточных выборах и получения контроля над Сенатом.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.