США не бачать ознак іноземного впливу на вибори, - Агентство з кібербезпеки

В Агентстві з кібербезпеки та безпеки інфраструктури США заявили, що не виявили ознак іноземного впливу на вибори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Високопоставлений представник США з кібербезпеки заявив, що Агентство з кібербезпеки та безпеки інфраструктури (CISA) не виявило доказів іноземного впливу на вибори. Чиновник CISA на умовах анонімності також сказав, що агентство не виявило будь-якої конкретної чи реальної загрози для зламування баз даних з результатами голосування.