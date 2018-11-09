У Болгарії заарештували хакера з Росії

Фото: хакери (РБК-Україна)

Суд визнав, що перебуваючи на волі, у росіянина буде можливість знищити сліди злочину

Співробітники поліції Болгарії на підставі ордера, виданого США, заарештували у Варні громадянина РФ, якого звинувачують у комп'ютерному шахрайстві. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на болгарську газету Труд.

За рішенням суду, 38-річний росіянин, який має громадянство РФ і Болгарії, був затриманий у Варні за позовом влади США. Чоловік буде перебувати під вартою до розгляду справи про екстрадицію.

Суд визнав, що перебуваючи на волі, у росіянина буде можливість знищити сліди злочину. Його прізвище не повідомляють, а згадують як Олександра Ж. Він проживає у Болгарії вісім років і вже має болгарське громадянство.

Влада США стверджує, що затриманий протягом декількох років маніпулював онлайн-рекламою і обманював рекламодавців. За даними американської сторони, сума збитку становить сім мільйонів доларів.

Зазначимо, раніше у внутрішній довідці Міністерства оборони Канади повідомлялося, що Росія і Китай розвивають технології, які можуть загрожувати безпеці канадських та інших супутників.

Нагадаємо, Альянс розвідслужб США, Австралії, Великобританії, Канади та Нової Зеландії (Five Eyes) збирається створити коаліцію з розвідками Німеччини і Японії для протидії Китаю і РФ.