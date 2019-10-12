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У США почали розслідування діяльності адвоката Трампа в Україні

Новини » Суспільство    12.10.2019 - 08:17
У США почали розслідування діяльності адвоката Трампа в Україні
Фото: Руді Джуліані (GettyImages)

За даними NYT, розслідування стосується діяльності Рудольфа Джуліані

У США проти адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані ведеться розслідування про лобізм. Про це повідомляє The New York Times.

Повідомляється, що федеральних прокурорів Манхеттена зацікавило, чи не порушив Джуліані закон про лобізм в ході своєї роботи в Україні. Зокрема, вони вивчають його спроби підірвати вплив колишнього посла США в Україні Марі Йованович.

Газета уточнює, що розслідування пов'язане зі справою проти двох помічників Джуліані, яких заарештували цього тижня за звинуваченням у фінансових злочинах. Мова йде про Льва Парнаса і Ігоря Фрумане, яких звинуватили в порушенні правил фінансування виборчої компанії Трампа. Також Парнасу і Фруману інкримінують незаконні пожертвування конгресмену, чиєю допомогою вони хотіли заручитися для зміщення Йованович.

Джуліані заперечує всі звинувачення, але визнає, що він і його помічники працювали разом з українськими прокурорами. Зокрема, вони збирали потенційно небезпечну інформацію про Йованович, колишнього віце-президента США Джо Байдена і його сина Хантера, а також ряді інших осіб.

Видання пише, щоб заподіяти шкоду Йованович і іншим "цілям Трампа", Джуліані передав матеріали нікому чиновнику і колумністу, який підтримує Трампа.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що у США заарештували близьких до особистого адвоката Трампа Джуліані бізнесменів Ігоря Фрумана і Лева Парнасу, які допомагали йому з справами в Україні.

За даними АР, Йованович відсторонили від посади після відмови передавати запит українським чиновникам про проведення розслідувань стосовно сина Байдена. Колишній посол під час дачі свідчень у Конгресі заявила, що її відкликання став прямим результатом тиску американського президента Трампа на Державний департамент.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп
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