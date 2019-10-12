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Джуліані не знає про початок розслідування його діяльності в Україні

Новини » Суспільство    12.10.2019 - 10:16
Джуліані не знає про початок розслідування його діяльності в Україні
Фото: Рудольф Джуліані (GettyImages)

Адвокат Трампа заявив, що не знає про підозри на його рахунок у порушенні законів про лобізм

Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані не знає про початок розслідування щодо нього у зв'язку з підозрами у порушенні законів про лобізм. Про це він повідомив в суботу газеті Financial Times.

"Мені нічого не відомо про те, що прокурори Манхеттена проводять відносно мене розслідування", - прокоментував Джуліані.

Нагадаємо, раніше The New York Times повідомила, що в США проти Джуліані ведеться розслідування про лобізм. Зокрема, федеральних прокурорів Манхеттена зацікавило, чи не порушив Джуліані закон про лобізм в ході своєї роботи в Україні. Зокрема, вони вивчають його спроби підірвати вплив колишнього посла США в Україні Марі Йованович.

Газета уточнює, що розслідування пов'язане зі справою проти двох помічників Джуліані, яких заарештували цього тижня за звинуваченням у фінансових злочинах. Мова йде про Льва Парнаса і Ігоря Фрумана, яких звинуватили в порушенні правил фінансування виборчої компанії Трампа. Також Парнасу і Фруману інкримінують незаконні пожертвування конгресмену, чиєю допомогою вони хотіли заручитися для зміщення Йованович.

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