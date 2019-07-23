Справу Фірташа в США могли закрити за свідчення на Трампа, - автор The Hill

Фото: Дмитро Фірташ (dmitryfirtash.com)

Розслідувач в США дізнався про пропозицію прокурорів Фірташу

Прокурор в США міг пропонувати українському бізнесменові Дмитру Фірташу закрити його американську справу, якщо він погодиться дати свідчення на Дональда Трампа, а також надасть слідству іншу інформацію. Таку думку висловив журналіст-розслідувач Джон Соломон, передає РБК-Україна з посиланням на колонку його у виданні The Hill.

За даними автора, перший заступник Роберта Мюллера – прокурор Ендрю Вайсманн – зробив таємну пропозицію Фірташу на початку червня 2017 року.

"Вайсманн таємно звернувся до американських адвокатів українського олігарха Дмитра Фірташа з привабливою пропозицією: Дайте нам трохи бруду на Дональда Трампа по російському справі, і команда Мюллера зможе зняти з олігарха всі кримінальні звинувачення, пред'явлені йому у 2014 році", - написав Соломон.

За його словами, в той час зростав тиск на Міністерство юстиції і ФБР з вимогою знайти "убивчі" докази щодо Трампа по російській справі.

"Так зване "досьє Стіла", на якому раніше ґрунтувався ордер на розслідування, виявилося нагромадженням непідтверджених даних. Агент ФБР Піт Стржок за кілька днів до того, як Вайсманн вийшов зі своєю пропозицією, заявив, що в досьє немає нічого особливого. Аналогічним чином рушилися основні докази, які Міністерство юстиції використовувало для звинувачення Фірташа в корупції в 2014 році. Згідно з судовими протоколами, з якими я ознайомився, два ключових свідки перебували в процесі відмови від показань, і документ, який ФБР надало в якості доказу дачі хабара компанією Фірташа, виявився якимось слайдом PowerPoint презентації американського консультанта", - пише автор.

"Міністерство юстиції зіткнулося з потенційним конфузом у двох гучних справах, коли 4 червня 2017 року Вайсманн несподівано з'явився зі своєю пропозицією, що здивувала навіть американську команду адвокатів Фірташа", - додав розслідувач.

Автор матеріалу також наводить цитати меморандуму адвокатів українського бізнесмена, в якому йдеться про їхні контакти з Вайсманном.

"Прокурор стверджував, що команда Мюллера могла "вирішити справу Фірташа" в Чикаго, і ні Міністерство юстиції, ні прокуратура Чикаго "не могли втручатися або перешкоджати вирішенню питання", включаючи зняття всіх звинувачень. "Повне припинення розгляду... було безсумнівно на столі", - цитує автор записку.

Автор матеріалу звертає увагу, що прокурори США в угодах про визнання вини, як правило, просять обвинуваченого в письмовому вигляді дати пропозиції про те, що він може надати у своїх свідченнях, і окреслюють теми, які можуть звинувачення зацікавити.

Але Вайсманн, згідно з записками адвокатів, 7 липня 2017 року пішов набагато далі. На зустрічі з американськими юристами Фірташа і агентами ФБР він поринув у виклад припущень і теорій з розслідування діяльності Трампа, його колишнього керівника передвиборної кампанії Пола Манафорта, і Росії по втручанню в американські справи, а також щодо зятя Трампа Джареда Кушнера.

"Зі слів юристів, з якими я консультувався, приватні думки Вайсмана і його висловлені припущення виходять за рамки того, що зазвичай роблять прокурори на подібних переговорах, так як ці думки і припущення, які можуть вплинути на показання свідка", - пише автор.

За словами журналіста, Дмитро Фірташ відмовився від угоди, але тепер, коли український олігарх посилює свою боротьбу проти екстрадиції, захист надав австрійському суду пропозицію про угоду Вайсмана, як доказ того, що звинувачення Міністерства юстиції неспроможні через фіктивні докази і політичні мотиви.

Адвокати наполягають, що прокурор спокушав "можливим припиненням окремої кримінальної справи відносно заявника, якщо б він був готовий надати взамін досить компрометуючі свідчення з широкого кола політичних тем, включаючи самого президента США, а також президента Росії Володимира Путіна".

"У цьому новому клопотанні стверджується, що два ключових свідки, нібито підтверджують факт хабара з боку Фірташа, і яких цитує Міністерство юстиції у своєму вимозі про екстрадицію, з тих пір відреклися від своїх показань, заявивши, що ФБР грубо перекрутило їх слова і чинили на них тиск, щоб вони підписали свої свідчення", - пише автор.

На його думку, пропозиція Вайсманна про угоду українському олігарху влітку 2017 року набуває нового значення у Вашингтоні, де Мюллер буде давати свідчення, і в Австрії, де боротьба за екстрадицію Фірташа прийняла новий оборот.

"Два роки тому ця ініціатива Вайсмана може мати далекосяжні наслідки для Міністерства юстиції США (тут і за кордоном)", - пише автор.

Як відомо, 17 травня 2017 року міністерство юстиції США призначило колишнього главу ФБР Роберта Мюллера на посаду спеціального прокурора для розслідування втручання Росії у президентські вибори США 2016 року. Мюллер і його команда були уповноважені розслідувати факти російського втручання в президентські вибори в США 2016 року, а також можливі зв'язки між Росією і особами, пов'язаними з передвиборним штабом Дональда Трампа.

24 березня 2019 року Міністерство юстиції США передало Конгресу США резюме по доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера про "російське втручання", у якому зазначається відсутність доказів змови кампанії Дональда Трампа з Росією.