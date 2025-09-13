RU

США анонсировали санкции против компаний из 10 стран за поставки товаров в РФ

Фото: США анонсировали санкции против компаний из 10 стран (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Министерство торговли США обнародовало список компаний из России, Китая, Индии, Турции и других стран, в отношении которых будут введены экспортные ограничения. Они вступят в силу 16 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства торговли США.

Проект документа опубликован в Федеральном реестре США. В нем отмечается, что под ограничения попадут 23 китайские компании, три турецкие, две - из ОАЭ, по одной - из Индии, Ирана, Сингапура и Тайваня.

В Министерстве торговли США считают, что действия всех структур, в отношении которых вводятся ограничения, противоречат интересам национальной безопасности и внешней политики США.

Как поясняет ведомство, компании осуществляли поставки для потребность военно-промышленного комплекса России, а также экспортировали в страну американскую продукцию без необходимого разрешения.

 

США готовят новые санкции против РФ

Напомним, 12 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что его терпение в отношении России заканчивается очень быстро. По словам американского лидера, чтобы дожать Россию, можно ввести санкции против российских банков и нефтяного сектора.

Также стало известно, что США предложат членам "Большой семерки" усилить санкционное и тарифное давление на Россию. В частности, планируется разработать механизм для конфискации активов РФ.

В предложении США указывается необходимость ввести вторичные тарифы от 50% до 100% на Китай и Индию и ограничительные меры на импорт и экспорт, чтобы сократить поток российских энергоресурсов и предотвратить передачу технологий двойного назначения в Россию.

