США анонсували санкції проти компаній з 10 країн за поставки товарів в РФ

Проект документу опубліковано у Федеральному реєстрі США. У ньому зазначається, що під обмеження потраплять 23 китайські компанії, три турецькі, дві – з ОАЕ, по одній – з Індії, Ірану, Сінгапуру та Тайваню.

У Міністерстві торгівлі США вважають, що дії всіх структур, щодо яких запроваджуються обмеження, суперечать інтересам національної безпеки та зовнішньої політики США.

Як пояснює відомство, компанії здійснювали поставки для потреба військово-промислового комплексу Росії, а також експортували до країни американську продукцію без необхідного дозволу.