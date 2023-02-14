МВФ назвал размер финансовой помощи, в которой Украина нуждается в 2023 году
В МВФ заявили, что в этом году для нормального функционирования экономики Украина нуждается более чем в 40 млн долларов .
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Сегодня, 14 февраля, на конференции в Дубае директор-распорядительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что Украине в этом году нужно от 40 до 48 миллиардов долларов финансирования, чтобы ее экономика функционировала.
По ее словам, фонд работает над программой из Украины и поддерживает ее в ведении "военной экономики". Также к помощи привлечены США и Европейский Союз.
Кроме того, на конференции Георгиева рассказала, что во время виртуальных встреч с вашингтонским кредитором слышала сирены и видела, как украинские чиновники должны были спускаться в укрытие.
"Я полна восхищения украинскими властями", - сказала она.
Напомним, Украина выполнила практически все обязательства перед Международным валютным фондом и надеется на прогресс по новому кредитному соглашению.
Чего ждать от переговоров Украины с МВФ можно узнать в материале РБК-Украина.
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