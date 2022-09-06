США анонсували випробувальний пуск нової міжконтинентальної ракети

Про це заявив представник Пентагону генерал Пет Райдер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його видеобрифинг .

У Пентагоні повідомили, що про випробувальний пуск повідомили інші країни НАТО і своїх союзників, а також Росію.

LGM-30G Minuteman III - це американська міжконтинентальна балістична ракета, яка стоїть на озброєнні ВПС США ще з 1970 року і постійно модернізується. Це єдина міжконтинентальна балістична ракета шахтного базування, яка перебуває на озброєнні США.