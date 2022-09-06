США анонсували випробувальний пуск нової міжконтинентальної ракети
США в середу, 7 вересня, проведуть випробувальний пуск нової модифікації міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III.
Про це заявив представник Пентагону генерал Пет Райдер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його видеобрифинг.
У Пентагоні повідомили, що про випробувальний пуск повідомили інші країни НАТО і своїх союзників, а також Росію.
LGM-30G Minuteman III - це американська міжконтинентальна балістична ракета, яка стоїть на озброєнні ВПС США ще з 1970 року і постійно модернізується. Це єдина міжконтинентальна балістична ракета шахтного базування, яка перебуває на озброєнні США.
Нагадаємо, що в Польщі прибув американський стратегічний бомбардувальник, носій ядерного озброєння Boeing B-52 Stratofortress.
Також ми писали, що Northrop Grumman спільно з ВПС США провели випробування першої ракети-невидимки великої дальності JASSM-ER. Випробувальні пуски першої ракети класу "повітря-поверхня" зі збільшеною дальністю польоту, непомітною для радарів ймовірного противника, проводилися з бомбардувальника B-2.
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