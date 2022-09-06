США анонсировали испытательный пуск новой межконтинентальной ракеты

Об этом заявил представитель Пентагона генерал Пэт Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг .

В Пентагоне сообщили, что об испытательном пуске уведомили другие страны НАТО и своих союзников, а также Россию.

LGM-30G Minuteman III – это американская межконтинентальная баллистическая ракета, которая стоит на вооружении ВВС США еще с 1970 года и постоянно модернизируется. Это единственная межконтинентальная баллистическая ракета шахтного базирования, которая состоит на вооружении США.