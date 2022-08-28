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У США випробували першу ракету-невидимку великої дальності

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Вашингтон, Неділя 28 серпня 2022 19:58
У США випробували першу ракету-невидимку великої дальності Фото: США випробували нову ракету-невидимку великої дальності (media.defense.gov)
Автор: Константин Широкун

Northrop Grumman спільно з ВПС США провели випробування першої ракети-невидимки великої дальності JASSM-ER.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Northrop Grumman.

Випробувальні запуски першої ракети класу "повітря-поверхня" зі збільшеною дальністю польоту, непомітною для радарів ймовірного противника, проводилися з бомбардувальника B-2. Повідомляється, що ракета JASSM-ER була успішно запущена під час випробування в грудні 2021 року.

Водночас залишається незрозумілим, коли парк B-2 Повітряних сил США досягне оперативної готовності з цією ракетою. Дальність нової ракети JASSM-ER становить 1000 км проти 400 км у базової версії JASSM.

Інтеграція ракети JASSM-ER в бомбардувальник B-2 є одним з напрямків модернізації цього літака-бомбардувальник також повинен отримати новий комплект наведення за допомогою радара, призначеного для використання разом з ядерною бомбою B61-12, а також модернізоване криптологічне обладнання для кращого захисту систем літака.

Нагадаємо, що у Пентагоні назвали особливість систем VAMPIRE, які отримають ЗСУ. Системи протидії безпілотникам Vampire оснащені ракетами для знищення дронів.

Також раніше стало відомо, скільки реактивних систем залпового вогню HIMARS, M270 і MARS має на озброєнні українська армія. У Міноборони зазначили, що жодну з отриманих установок російські окупанти не знищили.

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