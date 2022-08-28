У США випробували першу ракету-невидимку великої дальності

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Northrop Grumman.

Випробувальні запуски першої ракети класу "повітря-поверхня" зі збільшеною дальністю польоту, непомітною для радарів ймовірного противника, проводилися з бомбардувальника B-2. Повідомляється, що ракета JASSM-ER була успішно запущена під час випробування в грудні 2021 року.

Водночас залишається незрозумілим, коли парк B-2 Повітряних сил США досягне оперативної готовності з цією ракетою. Дальність нової ракети JASSM-ER становить 1000 км проти 400 км у базової версії JASSM.

Інтеграція ракети JASSM-ER в бомбардувальник B-2 є одним з напрямків модернізації цього літака-бомбардувальник також повинен отримати новий комплект наведення за допомогою радара, призначеного для використання разом з ядерною бомбою B61-12, а також модернізоване криптологічне обладнання для кращого захисту систем літака.