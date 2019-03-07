США анулюють візи ще 77 венесуельців

Фото: протести у Венесуелі (web screenshot)

У списку - чиновники режиму Мадуро та члени їхных сімей

Сполучені Штати Америки ухвалили рішення анулювати візи ще 77 венесуельцям, пов'язаним із президентом Венесуели Ніколасом Мадуро. Про це заявив віце-президент США Майкл Пенс, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Водночас Пенс не повідомив імен людей, внесених до санкційного списку.

"Сьогодні Державний департамент анонсував, що Сполучені Штати анулюють 77 віз, в тому числі багатьох чиновників режиму Мадуро та їхніх сімей", - сказав Пенс.

Зазначається, що нові імена на скасування віз будуть внесені в чинний список із 49 венесуельців, чиї документи США вже анулювали раніше в березні.

Тоді наклали обмеження на осіб, "відповідальних за підрив демократії у Венесуелі", імена також не називалися.

Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Джон Болтон пригрозив іноземним банкам санкціями, якщо вони будуть надавати допомогу уряду Ніколаса Мадуро і "його корумпованому оточенню" після кризи у Венесуелі.

"Ми не дозволимо Мадуро вкрасти багатства венесуельського народу", - сказав Болтон.