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Болтон пригрозив санкціями іноземним банкам за угоди з Мадуро

Новини » Політика    06.03.2019 - 19:48
Болтон пригрозив санкціями іноземним банкам за угоди з Мадуро
Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

На іноземні фінансові інститути будуть накладені санкції за допомогу у нелегальних оборудках

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон пригрозив іноземним банкам санкціями, якщо вони будуть надавати допомогу уряду Ніколаса Мадуро після кризи у Венесуелі. Про це повідомляє The Hill.

У заяві радника Білого дому зазначається, що на іноземні фінансові інститути будуть накладені санкції "за допомогу у нелегальних оборудках, які приносять вигоду Ніколасу Мадуро і його корумпованому оточенню".

"Ми не дозволимо Мадуро вкрасти багатства венесуельського народу", - сказав Болтон.

Нагадаємо, 5 березня президент Дональд Трамп продовжив термін дії низки санкцій США проти Венесуели. У документі сказано, що "ситуація у Венесуелі продовжує представляти неординарну і надзвичайну загрозу інтересам національної безпеки і зовнішньої політики Сполучених Штатів".

Нагадаємо, 1 березня США включили шість людина у свої санкційні списки, в тому числі командуючого Національною гвардією Венесуели генерала Річарда Лопеса Варгаса, начальника поліції штату Тачира Крістіана Моралеса Самбрано. США ввели санкціїчерез те, що посадові особи перешкоджали постачанню гуманітарної допомоги на територію Венесуели.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиВенесуэлаСанкції
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