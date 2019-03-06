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У Венесуелі затримали американського журналіста

Новини » Надзвичайні події    06.03.2019 - 21:01
У Венесуелі затримали американського журналіста
Фото: Коді Уэддл (twitter.com coweddle)

Також затримали венесуельського журналіста Карлоса Камачо

У Каракасі (столиця Венесуели) затримали американського журналіста Коді Уеддла. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Fox News.

Уеддл працював у столиці Венесуели з 2014 року в якості незалежного журналіста і брав участь у висвітленні недавнього повернення в Каракас лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо. Посилаючись на повідомлення Спілки журналістів Венесуели, телекомпанія зазначила, що затриманий також і колега Уеддла - Карлос Камачо.

Нагадаємо, лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо, який повернувся в країну, закликав громадян вийти на антиурядові протести в суботу, 9 березня.

РБК-Україна писало, що в столиці Венесуели - Каракасі - під час традиційного карнавалу поліція застосувала сльозогінний газ в бік учасників дії. Внаслідок зіткнень постраждалі є як серед протестувальників, так і серед поліції.

Як писало РБК-Україна раніше, Гуайдо, незважаючи на загрозу арешту з боку влади, повернувся до Венесуели. Лідер опозиції повернувся після тижневого закордонного турне, під час якого він переконував своїх прихильників в сусідніх країнах в необхідності нарощувати гумдопомогу і сприяти усуненню Ніколаса Мадуро від влади.

Додамо, член палати представників Конгресу США від Демократичної партії Деббі Вассерман-Шульц підготувала законопроект, в якому від американських властей вимагають розробити стратегію протидії російському впливу у Венесуелі.

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