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У зриві нормандського саміту буде винна Росія, - посол Франції

Новини » Політика     11.11.2019 - 22:29
У зриві нормандського саміту буде винна Росія, - посол Франції
Фото: Етьен де Понсен (facebook.com etienne deponcins)

За його словами, у зриві зустрічі між лідерами країн-України, Німеччини, Франції і Росії буде винна остання

Надзвичайний і повноважний посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що якщо зустріч в нормандському форматі не відбудеться, то всім буде зрозуміло, що це сталося з вини Російської Федерації. Про це він заявив в інтерв'ю газеті "День".

За його словами, французька сторона намагається зробити так, щоб зустріч відбулася.

"Зі свого боку, ми намагаємося зробити так, щоб були виконані всі умови, які зроблять можливим проведення цієї зустрічі. Або ж якщо нормандський саміт не відбудеться, то всім буде зрозуміло, що таке сталося з вини російської сторони", - сказав де Понсен.

Він також висловив упевненість в тому, що зустріч відбудеться.

"Ми постійно працюємо щодня на рівні президента Республіки триває робота з підготовки цього саміту", - додав дипломат.

Крім того, де Понсен повідомив, що президент Еммануель Макрон перезавантажив певні аспекти, і сьогодні продовжується поетапна робота.

Нагадаємо, раніше у Путіна заявили, що можливість проведення саміту лідерів "нормандської четвірки" до кінця 2019 року зберігається, оскільки спостерігаються певні зрушення в процесі врегулювання на Донбасі.

Раніше РБК-Україна з посиланням на обізнані джерела повідомляло, що зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" може відбутися 24 або 26 листопада 2019 року.

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