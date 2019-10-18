У двох містах Львівської області оголосили НС через зрив опалювального сезону

Ілюстративне фото (facebook.com/malskyym)

У містах Новий Роздол і Новояворівськ оголосили надзвичайну ситуацію

У двох містах Львівської області початок опалювального сезону знаходиться під загрозою зриву. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Львівської обласної державної адміністрації Маркіяна Мальського Facebook.

За його словами, в містах Новий Роздол і Новояворівськ оголосили надзвичайну ситуацію.

"Сьогодні на повторному засіданні обласної комісії ТЕБ та НС прийнято рішення про визнання надзвичайної ситуації у зв'язку з нездатністю виконання взятих на себе зобов'язань керуючою компанією за софинансированиюиз обласного та місцевих бюджетів частини коштів, необхідних для запуску ТЕЦ", - повідомив Мальської.

За його словами, питання збільшення обласного резервного фонду для врегулювання цієї надзвичайної ситуації буде винесено на засідання Львівської обласної ради.

"Тепло в будинках буде, проте ще багато роботи попереду", - повідомив він.

Нагадаємо, за даними Міністерства розвитку громад і територій України опалювальний сезон почався в 21 області та в Києві. Також в 11 регіонах до теплоносіях почали підключати житлові будинки.

Раніше прем'єр Олексій Гончарук заявляв, що проблеми зі стартом опалювального сезону в місті Сміла Черкаської області будуть вирішені до кінця тижня. Гончарук назвав Смілу в цьому році одним із найбільш проблемних міст в Україні з запуску опалення.