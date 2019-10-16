Названо області, в яких стартував опалювальний сезон

Соціальні об'єкти почали підключати до тепла у більшості областей
Опалення у житлах українців почали підключати вже у 10 областях. Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад і територій України.
Як зазначається, підключення житлового фонду до теплопостачання по областях становить:
Крім того, соціальні об'єкти почали підключати до тепла у більшості областей, виключення становлять лише Чернівецька, Одеська, Херсонська області.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Олексій Гончарук запевнив, що опалювальний сезон в Україні почнеться без особливих проблем. Тільки в Смілі і Новому Роздолі опалювальний сезон може розпочатися на кілька днів пізніше.
РБК-Україна писало, що на останньому засіданні Кабінету міністрів України прийняли рішення створити робочу групу для вирішення проблем з початком опалювального сезону.
А президент Володимир Зеленський підтвердив, що існує загроза зриву опалювального сезону в Україні. При цьому президент відзначив, що займається цією проблемою.