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Названо області, в яких стартував опалювальний сезон

Новини » Енергетика    16.10.2019 - 12:01
Названо області, в яких стартував опалювальний сезон
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Соціальні об'єкти почали підключати до тепла у більшості областей

Опалення у житлах українців почали підключати вже у 10 областях. Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад і територій України.

Як зазначається, підключення житлового фонду до теплопостачання по областях становить:

  • Івано-Франківська - 45,6%;
  • Рівненська - 16,3%;
  • Хмельницька - 4,9%;
  • Житомирська - 23,6%;
  • Вінницька - 5,0%;
  • Київська - 4,1%;
  • Сумська - 11,4%;
  • Харківська - 2,8%;
  • Дніпропетровська - 8,0%;
  • Донецька - 1,0%.

Крім того, соціальні об'єкти почали підключати до тепла у більшості областей, виключення становлять лише Чернівецька, Одеська, Херсонська області.

Названо області, в яких стартував опалювальний сезон

Нагадаємо, прем'єр-міністр Олексій Гончарук запевнив, що опалювальний сезон в Україні почнеться без особливих проблем. Тільки в Смілі і Новому Роздолі опалювальний сезон може розпочатися на кілька днів пізніше.

РБК-Україна писало, що на останньому засіданні Кабінету міністрів України прийняли рішення створити робочу групу для вирішення проблем з початком опалювального сезону.

А президент Володимир Зеленський підтвердив, що існує загроза зриву опалювального сезону в Україні. При цьому президент відзначив, що займається цією проблемою.

Опалювальний сезон стартував вже у семи областях України Гончарук назвав міста, у яких є проблеми з запуску опалення
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