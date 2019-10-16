Названо області, в яких стартував опалювальний сезон

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Соціальні об'єкти почали підключати до тепла у більшості областей

Опалення у житлах українців почали підключати вже у 10 областях. Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад і територій України.

Як зазначається, підключення житлового фонду до теплопостачання по областях становить:

Івано-Франківська - 45,6%;

Рівненська - 16,3%;

Хмельницька - 4,9%;

Житомирська - 23,6%;

Вінницька - 5,0%;

Київська - 4,1%;

Сумська - 11,4%;

Харківська - 2,8%;

Дніпропетровська - 8,0%;

Донецька - 1,0%.

Крім того, соціальні об'єкти почали підключати до тепла у більшості областей, виключення становлять лише Чернівецька, Одеська, Херсонська області.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Олексій Гончарук запевнив, що опалювальний сезон в Україні почнеться без особливих проблем. Тільки в Смілі і Новому Роздолі опалювальний сезон може розпочатися на кілька днів пізніше.

РБК-Україна писало, що на останньому засіданні Кабінету міністрів України прийняли рішення створити робочу групу для вирішення проблем з початком опалювального сезону.

А президент Володимир Зеленський підтвердив, що існує загроза зриву опалювального сезону в Україні. При цьому президент відзначив, що займається цією проблемою.