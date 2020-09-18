Єрмак про затримання "вагнерівців" в Білорусі: це спецоперація, але не українська

Глава Офісу президента Андрій Єрмак вважає спецоперацією затримання бойовиків приватної військової компанії "Вагнера" ​​в Білорусі. Однак ця спецоперація не є українською.

Про це Єрмак заявив в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

Глава Офісу президента вважає невипадковим, що "вагнерівці" були затримані в Білорусі саме напередодні виборів.

"Ми ж знаємо з вами, що так звані приватні армії дуже плідно співпрацюють з Російською Федерацією. Як ви вважаєте, чи можливо, щоб група людей готувалася протягом року і спецслужби РФ про це не знали. Я думаю, що це спецоперація, але не українська спецоперація ", - сказав Єрмак.

Нагадаємо, в липні в Білорусі затримали 33 найманці, серед яких були бойовики, які воювали на Донбасі. Україна направляла в Білорусь запит про їх екстрадицію, проте Мінськ видав їх Москві. Після цього ряд українських ЗМІ оприлюднив інформацію про те, що це була операція спецслужб України.

Пізніше президент Росії Володимир Путін повторив цю тезу, заявивши, що затримання "вагнерівців" - це операція спецслужб України та США.

При цьому Служба безпеки України спростувала причетність до "вагнерівської спецоперації".

Також РБК-Україна писало, що Госбюро розслідувань відкрило кілька справ у зв'язку зі зривом можливої ​​операції із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".

Дивіться весь випуск "Свободи слова Савіка Шустера", у якому керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак вперше розповідає деталі історії з "вагнерівцями", а також про те, що відбувається з Мінськими угодами та що буде з виборами на Донбасі. Також експерти роздумують на тему того, що для України несе рішення Лукашенка закрити кордони. Крім того, ви дізнаєтеся, як бюджет 2021 року позначиться на житті пересічних українців.

Новий випуск "Свободи слова Савіка Шустера" від 18 вересня

Нагадаємо, що в минулому випуску "Свободи слова " Савіка Шустера" мова йшла про білоруських опозиціонерів, а також навчання під час карантину в Україні.

Дивіться зокрема, як Дмитро Гордон розкриває таємницю того, чому Путін ненавидить Лукашенка. А також згадує, як невизнаний президент Білорусі познущався над господарем Кремля.

Володимир Путін ненавидить Олександра Лукашенка

Крім того, Давид Сакварелідзе і Юрій Арістов в ефірі розповіли про те, які у них були відчуття, коли вони хворіли коронавірусом, і чому українські лікарі - герої.

Сакварелідзе і Арістов про те, як перехворіли COVID-19

Також директор чернівецької школи з "червоної зони" Уляна Легусова розповіла, яких дій очікує від влади для нормалізації навчального процесу.

Вчителі гадають: що ж буде з навчанням у "червоній зоні"?

Не обійшлося і без емоцій. Так, директор київської спеціалізованої школи висловив претензії до міністра охорони здоров'я Максима Степанова та заступника міністра освіти і науки Андрія Вітренка.

Директор школи Дмитро Ламза емоційно звернувся до Степанова

До слова, сам Степанов теж зробив важливу заяву про COVID-19. Зокрема, міністр заявив, що в плані пандемії Україна "йде не за найкращим сценарієм"... При цьому міністр нарвався на критику з боку мера Тернополя, який знаходиться в "червоній зоні".

Мер Тернополя Сергій Надал прокоментував роботу шкіл, незважаючи на те, що місто знаходиться в "червоній зоні"