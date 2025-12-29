Серебро резко упало после рекордного роста: сколько стоит сейчас
Серебро резко упало после того, как преодолело отметку 80 долларов за унцию. Теперь его цена снизилась на 5%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным издания, белый металл упал более чем на 5% после того, как ранее достиг исторического максимума в 84 доллара за унцию. Во время торговли в понедельник цена серебра резко колебалась, реагируя на колебания рынка и спекулятивный ажиотаж.
Рост стоимости серебра в конце года был обусловлен структурным дисбалансом между предложением и спросом, ослаблением доллара и геополитической напряженностью. Параллельно поднимались цены на золото, платину и палладий, которые достигли рекордных максимумов.
Резкие колебания цен произошли после комментария американского миллиардера Илона Маска, который подчеркнул растущий интерес инвесторов к драгоценным металлам. Он отреагировал на твит о китайских экспортных ограничениях: "Это нехорошо. Серебро нужно во многих промышленных процессах".
Китайские меры были объявлены еще 30 октября и являются продолжением предыдущей политики. Хотя страна входит в тройку крупнейших производителей серебра, она также является крупнейшим потребителем, а не основным экспортером.
"Спекулятивная атмосфера очень сильная. Вокруг ограниченного предложения на рынке топлива царит ажиотаж, и сейчас он несколько чрезмерный", - отметили аналитики.
Для сдерживания рисков некоторые биржи уже принимают меры. CME Group Inc сообщила, что маржа для некоторых фьючерсных контрактов на серебро на Comex будет повышена с понедельника, чтобы уменьшить спекулятивные колебания.
Рост цен на металлы
Напомним, ралли на рынке металлов продолжается уже несколько месяцев. Еще ранее серебро пробило отметку 67,55 долларов за унцию, продемонстрировав самый большой годовой рост с 1979 года.
24 декабря, цены на золото достигли исторического максимума, превысив отметку в 4500 долларов за унцию. Параллельно серебро также обновило свой рекорд - 69,98 доллара за унцию.
Аналитики связывают скачок цен с сочетанием нескольких факторов: дефицитом предложения, резким увеличением промышленного спроса и ожиданиями снижения ставок Федеральной резервной системы США.