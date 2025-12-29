Срібло різко впало після рекордного зростання: скільки коштує зараз

Срібло різко впало після того, як подолало позначку 80 доларів за унцію. Тепер його ціна знизилася на 5%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними видання, білий метал впав більш ніж на 5% після того, як раніше досяг історичного максимуму в 84 долари за унцію. Під час торгівлі у понеділок ціна срібла різко коливалася, реагуючи на коливання ринку та спекулятивний ажіотаж.

Зростання вартості срібла наприкінці року було зумовлене структурним дисбалансом між пропозицією та попитом, ослабленням долара і геополітичною напруженістю. Паралельно піднімалися ціни на золото, платину та паладій, які досягли рекордних максимумів.

Різкі коливання цін сталися після коментаря американського мільярдера Ілона Маска, який підкреслив зростаючий інтерес інвесторів до дорогоцінних металів. Він відреагував на твіт про китайські експортні обмеження: "Це недобре. Срібло потрібне в багатьох промислових процесах".

Китайські заходи були оголошені ще 30 жовтня і є продовженням попередньої політики. Хоча країна входить до трійки найбільших виробників срібла, вона також є найбільшим споживачем, а не основним експортером.

"Спекулятивна атмосфера дуже сильна. Навколо обмеженої пропозиції на ринку палива панує ажіотаж, і зараз він дещо надмірний", - зазначили аналітики.

Для стримування ризиків деякі біржі вже вживають заходів. CME Group Inc повідомила, що маржа для деяких ф'ючерсних контрактів на срібло на Comex буде підвищена з понеділка, щоб зменшити спекулятивні коливання.