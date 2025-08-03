ua en ru
Вс, 03 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

16-летний украинец покорил Формулу-4: вырвался вперед за три минуты до финиша

Имола, Воскресенье 03 августа 2025 18:20
UA EN RU
16-летний украинец покорил Формулу-4: вырвался вперед за три минуты до финиша Фото: украинский пилот команды Prema Racing Александр Бондарев (facebook.com/PilotBondarev)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинский пилот команды Prema 16-летний Александр Бондарев впервые в карьере выиграл гонку Формулы-4. Он вырвался в лидеры за три минуты до финиша этапа итальянской серии в Имоле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию гонки в YouTube.

Бондарев стартовал с поул-позиции, которую накануне получил в третьей квалификации. Это тоже произошло впервые в карьере 16-летнего гонщика.

Однако начало гонки было непростым для украинца. Он потерял лидерство уже на первом круге, пропустив вперед японца Кина Накамуру-Берту. Большую часть дистанции Александр шел вторым, активно давя на соперника.

За три минуты до финиша Бондарев воспользовался моментом и на одном из поворотов опередил японского гонщика, выйдя в лидеры. Эту позицию украинец удержал до самого финиша.

Результаты этапа Формулы-4 в Имоле:

  1. Александр Бондарев (Prema Racing)
  2. Кин Накамура-Берта (Prema Racing)
  3. Ньюман Чи (Prema Racing)

Эта победа стала не только первой для Бондарева, но и первой для Украины в итальянской серии Формулы-4. До сих пор единственной победой на подобном уровне мог похвастаться только Иван Пеклин - в 2020 году он выиграл этап чемпионата Франции.

Кроме победы, Бондарев также возглавил зачет новичков сезона. Следующий этап Формулы-4 состоится 19 сентября в Барселоне.

Итальянский чемпионат Формулы-4 создали в 2013 году как стартовую платформу для юных пилотов, которые мечтают о карьере в Формуле-1. Среди тех, кто прошел эту серию и вышел на уровень Формулы-1 - Лэнс Стролл, Оливер Берман и Андреа Кими Антонелли.

Больше о том, как 16-летний украинец Бондарев покорял Формулу-4, - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Формула-1 Украина
Новости
Кто такой Анатолий Кривоножко: от начальника "Центра" до Героя и командующего Воздушных сил
Кто такой Анатолий Кривоножко: от начальника "Центра" до Героя и командующего Воздушных сил
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому