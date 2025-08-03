16-летний украинец покорил Формулу-4: вырвался вперед за три минуты до финиша

Украинский пилот команды Prema 16-летний Александр Бондарев впервые в карьере выиграл гонку Формулы-4. Он вырвался в лидеры за три минуты до финиша этапа итальянской серии в Имоле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию гонки в YouTube.

Бондарев стартовал с поул-позиции, которую накануне получил в третьей квалификации. Это тоже произошло впервые в карьере 16-летнего гонщика.

Однако начало гонки было непростым для украинца. Он потерял лидерство уже на первом круге, пропустив вперед японца Кина Накамуру-Берту. Большую часть дистанции Александр шел вторым, активно давя на соперника.

За три минуты до финиша Бондарев воспользовался моментом и на одном из поворотов опередил японского гонщика, выйдя в лидеры. Эту позицию украинец удержал до самого финиша.

Результаты этапа Формулы-4 в Имоле:

Александр Бондарев (Prema Racing) Кин Накамура-Берта (Prema Racing) Ньюман Чи (Prema Racing)

Эта победа стала не только первой для Бондарева, но и первой для Украины в итальянской серии Формулы-4. До сих пор единственной победой на подобном уровне мог похвастаться только Иван Пеклин - в 2020 году он выиграл этап чемпионата Франции.

Кроме победы, Бондарев также возглавил зачет новичков сезона. Следующий этап Формулы-4 состоится 19 сентября в Барселоне.