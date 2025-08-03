16-летний украинец покорил Формулу-4: вырвался вперед за три минуты до финиша
Украинский пилот команды Prema 16-летний Александр Бондарев впервые в карьере выиграл гонку Формулы-4. Он вырвался в лидеры за три минуты до финиша этапа итальянской серии в Имоле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию гонки в YouTube.
Бондарев стартовал с поул-позиции, которую накануне получил в третьей квалификации. Это тоже произошло впервые в карьере 16-летнего гонщика.
Однако начало гонки было непростым для украинца. Он потерял лидерство уже на первом круге, пропустив вперед японца Кина Накамуру-Берту. Большую часть дистанции Александр шел вторым, активно давя на соперника.
За три минуты до финиша Бондарев воспользовался моментом и на одном из поворотов опередил японского гонщика, выйдя в лидеры. Эту позицию украинец удержал до самого финиша.
Результаты этапа Формулы-4 в Имоле:
- Александр Бондарев (Prema Racing)
- Кин Накамура-Берта (Prema Racing)
- Ньюман Чи (Prema Racing)
Эта победа стала не только первой для Бондарева, но и первой для Украины в итальянской серии Формулы-4. До сих пор единственной победой на подобном уровне мог похвастаться только Иван Пеклин - в 2020 году он выиграл этап чемпионата Франции.
Кроме победы, Бондарев также возглавил зачет новичков сезона. Следующий этап Формулы-4 состоится 19 сентября в Барселоне.
Итальянский чемпионат Формулы-4 создали в 2013 году как стартовую платформу для юных пилотов, которые мечтают о карьере в Формуле-1. Среди тех, кто прошел эту серию и вышел на уровень Формулы-1 - Лэнс Стролл, Оливер Берман и Андреа Кими Антонелли.
Больше о том, как 16-летний украинец Бондарев покорял Формулу-4, - читайте в материале РБК-Украина.