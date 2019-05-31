Середній розмір платіжки за ЖКП навесні зменшився вдвічі

Заборгованість населення зі сплати за житлово-комунальні послуги на кінець квітня 2019 року становила 63,5 млрд грн, що на 5,7 млрд грн менше, ніж місяцем раніше. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики України.

За даними статистичного відомства, на кінець квітня 2019 року заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 29,5 млрд грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води - 19,3 млрд грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій - 4,6 млрд грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення - 3,6 млрд грн, за вивезення побутових відходів - 0,7 млрд грн, за постачання електричної енергії - 5,8 млрд грн.

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт·год), на одного власника особового рахунку в квітні 2019 року становили 1191,9 грн, що значно менше, ніж в січні (2693,2 грн) та лютому (2660,6 грн) та березні (2296,5 грн).

У квітні 2019 року населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 14,6 млрд грн (159,9% нарахованих за цей період сум), за постачання електричної енергії - 3,3 млрд грн (120,6%).

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Нагадаємо, заборгованість населення зі сплати за житлово-комунальні послуги на кінець грудня 2018 року становила 55,6 млрд грн. Таким чином, за 2018 рік заборгованість зросла на 23,3 млрд грн.

Відзначимо, що субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у квітні 2019 року отримували 4033,8 тис. домогосподарств.