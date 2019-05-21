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В України збільшилася кількість отримувачів субсидій

Новини » Економіка    21.05.2019 - 17:58
В України збільшилася кількість отримувачів субсидій
Фото: платіжка за газ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Середній розмір нової призначеної субсидії у квітні також виріс

Субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у квітні 2019 року отримували 4033,8 тис. домогосподарств. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

Раніше Держстат повідомляв про те, що у січні 2019 року субсидії отримували 3649,0 тис. домогосподарств, у лютому - 3735,1 тис., у березні - 3897,6 тис.

За даними статистичного відомства, середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в квітні 2019 року збільшився порівняно з відповідним періодом 2018 року на 32,3% і становив 409,8 грн.

У січні-квітні 2019 року за субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 755,1 тис. домогосподарств, що на 3,9% менше, ніж у січні-квітні 2018 року. За цей час призначено субсидії 946,9 тис. домогосподарств. Порівняно з відповідним періодом 2018 роком кількість таких домогосподарств збільшилась на 23,8%.

В України збільшилася кількість отримувачів субсидій

Нагадаємо, що з 1 березня 2019 року субсидії почали виплачувати грошима. Пенсіонери отримують гроші для оплати комунальних платежів за лютий разом з пенсією. Пенсіонери серед субсидіантів становлять близько 75%. Всі решта можуть отримати субсидії в Ощадбанку.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що монетизація субсидій - це не експеримент і практика буде продовжена. За його словами, на черзі - монетизувати пільги.

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