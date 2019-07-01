Середній розмір платіжки за комуналку впав нижче 1000 грн

Заборгованість населення зі сплати за житлово-комунальні послуги на кінець травня 2019 року становила 57,2 млрд грн, що на 6,3 млрд грн менше, ніж місяцем раніше. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики України.

За даними статистичного відомства, на кінець травня 2019 року заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 26,2 млрд грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води - 16,8 млрд грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій - 4,6 млрд грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення - 3,7 млрд грн, за вивезення побутових відходів - 0,7 млрд грн, за постачання електричної енергії - 5,8 млрд грн.

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт·год), на одного власника особового рахунку в травні 2019 року становили 779,4 грн, що значно менше, ніж в січні (2693,2 грн), лютому (2660,6 грн), березні (2296,5 грн) та квітні (1191,9 грн).

У травні 2019 року населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 11,5 млрд грн (203,9% нарахованих за цей період сум), за постачання електричної енергії - 3,7 млрд грн (133,8%).

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Нагадаємо, заборгованість населення зі сплати за житлово-комунальні послуги на кінець грудня 2018 року становила 55,6 млрд грн. Таким чином, за 2018 рік заборгованість зросла на 23,3 млрд грн.

Відзначимо, Пенсійний фонд скоротив виплату житлових субсидій за травень до 97,6 млн грн, у той час як за квітень ПФУ виплатив 1,82 млрд грн.