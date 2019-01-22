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В районі пошуків зниклого над Ла-Маншем літака знайшли уламки

Новини » Надзвичайні події    22.01.2019 - 20:11
В районі пошуків зниклого над Ла-Маншем літака знайшли уламки
Фото: Еміліано Сала (instagram.com/emilianosala9)

У поліції повідомляють, що не можуть підтвердити чи мають вони відношення до зниклого літака

За час 15-годинної операції з пошуку зниклого літака повітряні і морські судна Великобританії і Франції виявили плаваючі уламки в Ла-Манші. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter поліції острова Гернсі.

"Ми не змогли підтвердити, чи мають вони (уламки, - ред.) якесь відношеня до зниклого літаку. Ми не виявили слідів тих, хто перебував на борту. Якщо вони приземлилися на воду, то шанси на виживання, на жаль, невеликі", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що над Ла-Маншем ввечері 21 січня зник легкомоторний пасажирський літак, на борту якого міг перебувати футболіст англійського клубу Cardiff City, аргентинець, Еміліано Сала.

На даний момент на пошуки зниклого літака направлені два рятувальні вертольоти британської берегової охорони, французькі екіпажі вертольотів і рятувальні човни. Пошуково-рятувальної операції заважає погіршення погодних умов

Раніше у місті Ріо-де-Жанейро (Бразилія) розбився поліцейський вертоліт, в результаті чого загинула одна людина і ще троє постраждали.

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