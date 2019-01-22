Над Ла-Маншем пропав літак з аргентинським футболістом

Фото: Еміліано Сала (instagram.com/emilianosala9)

Зник літак над Ла-Маншем з футболістом британського клубу на борту

Над Ла-Маншем ввечері 21 січня зник легкомоторний пасажирський літак, на борту якого міг перебувати футболіст англійського клубу Cardiff City, аргентинець, Еміліано Сала. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ВВС.

Одномоторний літак Piper Malibu зник в районі маяка Каскетс приблизно в 13 кілометрах від британського узбережжя.

Як повідомляється, в минулу суботу Сала перейшов з французького клубу Nantes в клуб Cardiff City за рекордну для валлійців суму. Видання зазначає, що на даний момент немає офіційного підтвердження того, що футболсит перебував на борту літака.

"Ми намагаємося прояснити ситуацію", - цитує видання заяву клубу.

На даний момент на пошуки зниклого літака направлені два рятувальні вертольоти британської берегової охорони, французькі екіпажі вертольотів і рятувальні човни. Пошуково-рятувальної операції заважає погіршення погодних умов.

Нагадаємо, раніше у місті Ріо-де-Жанейро (Бразилія) розбився поліцейський вертоліт, в результаті чого загинула одна людина і ще троє постраждали.

Також 14 січня в Ірані при посадці в аеропорту міста Кереджі розбився вантажний літак Boeing 707.