У житловому будинку під Львовом стався вибух газу: постраждали 5 людей
Фото: у житловому будинку під Львовом стався вибух газу (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Сьогодні, 25 грудня у Ниновичі (Львівська область) стався вибух. Внаслідок інциденту постраждали п'ятеро людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.
"25 грудня о 11:50 у с. Ниновичі Червоноградського району в одноповерховому дерев'яному приватному житловому будинку стався вибух", - йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією рятувальників, у будинку стався вибух газу, внаслідок чого постраждали 5 осіб.
На місці проводиться огляд потерпілих працівниками швидкої медичної допомоги.
В результаті вибуху будинок зруйновано було повністю. Від ДСНС залучено 8 осіб та 2 одиниці техніки.