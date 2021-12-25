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Среди пострадавших ребенок. Появились новые подробности взрыва во Львовской области

Новина українською →
Суббота 25 декабря 2021 21:01
Среди пострадавших ребенок. Появились новые подробности взрыва во Львовской области Фото: появились новые подробности взрыва во Львовской области (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 25 декабря, в селе Ниновиче под Львовом произошел взрыв газа в частном жилом доме. Среди пострадавших есть ребенок.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

На момент взрыва в доме находилась семья из пяти человек.

"В результате взрыва 11-летняя девочка, двое юношей в возрасте 19 и 20 лет и их родители, 43-летняя женщина и 47 - летний мужчина, получили ожоги различной тяжести и были госпитализированы", - пишет пресс-служба.

В результате взрыва дом был полностью разрушен.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины по факту нарушения требований пожарной или техногенной безопасности. Статья предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет.

"Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего", - добавляет пресс-служба.

Фото: появились новые подробности взрыва во Львовской области (npu.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что во Львовской области произошел взрыв в жилом доме в результате которого пострадали пять человек.

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Львовская область
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