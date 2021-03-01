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Порівнювати революції в Україні і Білорусі не варто, - Тіхановська

Автор: Ігор Литвиненко

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська не стала порівнювати революції в Україні і Білорусі. За її словами, Україна не стикалася з таким рівнем насильства, який є в Білорусі.

Про це Тіхановська заявила в інтерв'ю "Новому часу".

Опозиціонер зазначила, що у революцій в Білорусі та Україні абсолютно різні контексти.

"Не треба порівнювати - у революції в Україні та революції в Білорусі абсолютно різні контексти, і зовсім не обов'язково, що ми підемо по такому ж шляху. Ми хочемо, щоб наша революція залишалася мирної з нашого боку", - сказала Тіхановська.

Вона додала, що Олександр Лукашенко піде на все, щоб втримати владу.

"Треба - він (Лукашенко - ред.) розстріляє і мільйон чоловік, розумієте? Я ще до недавнього часу вірила в його людяність, але зараз розумію, що вже все - він не зупиниться. Тому потрібно активне протистояння? У мене немає відповіді на це питання. Це залежить від білорусів", - заявила Тіхановська.

Раніше РБК-Україна писало, що Тіхановська сподівається, що Лукашенко буде змушений піти у найближчі місяці. На її думку, до відставки Лукашенко неминуче призведе зростаючий тиск з боку ЄС і США.

Також повідомлялося, що Тіхановська поки не бачить сенсу в поверненні в Білорусь.

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Новини України Олександр ЛукашенкоМайданреволюцияСвітлана Тіхановська
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