Опозиція Білорусі розраховує на догляд Лукашенко навесні

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська вважає, що перебуває при владі в Білорусі Олександр Лукашенко буде змушений піти у найближчі місяці. На її думку, до відставки Лукашенко неминуче призведе зростаючий тиск на його режим з боку ЄС і США.

"Тиск зростатиме з кожним днем, і одного разу стане для Лукашенка надмірним, тому що він піде. Режим Лукашенка впаде ще в цьому році. Думаю, навесні він піде" - зазначила вона.

Водночас колишній міністр культури Білорусі, член президії Координаційної ради опозиції Павло Латушко закликає Захід домагатися повної економічної ізоляції Білорусі.

"Ми готові виносити санкції шість або дванадцять місяців, якщо після цього ситуація покращиться" - заявив він.

Він вважає, що Європейському союзу необхідно припинити всі економічні відносини з Білоруссю, щоб апарат режиму Лукашенка не міг більше "виручати кошти на міжнародних фінансових ринках".

При цьому опозиціонер, так само як і Світлана Тіхановська, висловив впевненість у тому, що "вирішальна битва" між протестуючими і нинішньою владою розіграється вже навесні.