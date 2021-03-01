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Сравнивать революции в Украине и Беларусии не стоит, - Тихановская

Автор: Игорь Литвиненко

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская не стала сравнивать революции в Украине и Беларуси. По ее словам, Украина не сталкивалась с таким уровнем насилия, какой есть в Беларуси.

Об этом Тихановская заявила в интервью "Новому времени".

Оппозиционер отметила, что у революций в Беларуси и Украине абсолютно разные контексты.

"Не надо сравнивать - у революции в Украине и революции в Беларуси совершенно разные контексты, и совершенно не обязательно, что мы пойдем по такому же пути. Мы хотим, чтобы наша революция оставалась мирной с нашей стороны", - сказала Тихановская.

Она добавила, что Александр Лукашенко пойдет на все, чтобы удержать власть.

"Надо - он (Лукашенко - ред.) расстреляет и миллион человек, понимаете? Я еще до недавнего времени верила в его человечность, но сейчас понимаю, что уже все - он не остановится. Поэтому нужно ли активное противостояние? У меня нет ответа на этот вопрос. Это зависит от белорусов", - заявила Тихановская.

Ранее РБК-Украина писало, что Тихановская надеется, что Лукашенко будет вынужден уйти в ближайшие месяцы. По ее мнению, к отставке Лукашенко неизбежно приведет растущее давление со стороны ЕС и США.

Также сообщалось, что Тихановская пока не видит смысла в возвращении в Беларусь.

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Новости Украины Александр ЛукашенкоМайданреволюцияСветлана Тихановская
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