Знищений ЗСУ російський склад з боєприпасами у Новій Каховці детонує досі, - Хлань
У Новій Каховці російський склад з боєприпасами, який напередодні знищили Збройні сили України, досі детонує.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення екс-радника голови Херсонської ОВА Сергія Хланя в Facebook.
"Ворожа пропаганда після вибуху на російських складах у Новій Каховці всю ніч фантазувала, куди це потрапили ЗСУ. Брешуть і не можуть визначитися у своїй брехні", - заявив він.
За його словами, російські ЗМІ пишуть, що ЗСУ потрапили в ГЕС, то в лікарню і житлові будинки, то в центр російської гуманітарної допомоги.
"Найбільше мене повеселило, що було потрапляння в склади належних мені селітри. Не знаю, що вони хотіли цим сказати. Що я винен у вибуху? На жаль, не я, але від мене щирі вітання хлопцям в ЗСУ, які потрапили в ці склади", - написав Хлань.
Нагадаємо, українські військові знищили склад боєприпасів росіян у Новій Каховці Херсонської області. Поруч зі складом боєприпасів знаходилося понад 40 бензовозів з паливом.
Крім цього, 10 липня українські військові знищили пункт управління Росгвардії під Херсоном, а також чотири склади з боєприпасами в різних районах області.