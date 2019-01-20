СПУ висунула свого кандидата на вибори президента

Ківа йде на вибори президента від Соціалістичної партії України
Соціалістична партія України (СПУ) висунула свого лідера Іллю Ківу кандидатом на вибори президента, які відбудуться 31 березня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Ківи в Facebook.
Зазначимо, сьогодні СПУ провела в Києві засідання політичної ради і черговий з'їзд, на якому офіційно висунула Ківу кандидатом на пост президента.
Съезд Социалистической партии Украины. Мы идём побеждать!Опубліковано Ильєю Кивою Неділя, 20 січня 2019 р.
Нагадаємо, Ілля Ківа очолив СПУ у 2017 році. Тоді ж він заявив, що найближчим часом партія поверне передові позиції в українській політиці, а також стане важливим інструментом змін у країні. Він також оголосив програмними цілями право українців на гідне та безпечне життя.
Зазначимо, в грудні стало відомо, що голова Національної поліції Сергій Князєв після резонансного журналістського розслідування ліквідував охоронну структуру "Безпека життя", яку пов'язували з Ківою. Як стверджували журналісти, сформована під патронатом Ківи, який раніше був радником міністра внутрішніх справ, структура брала участь в акціях Соціалістичної партії.