У Нацполіції ліквідували скандальну охоронну структуру

Фото: Сергій Князєв (РБК-Україна)

Князєв ліквідував структуру, яку викрили на участі у політичних акціях

В Національній поліції після резонансного журналістського розслідування ліквідували охоронну структуру "Безпека життя", яку пов'язували з колишнім радником міністра внутрішніх справ Іллею Ківою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Національної поліції Сергія Князєва на підсумковій прес-конференції.

За його словами, охоронну структуру ліквідували після того, як була переглянута штатна структура та підстави її створення. Він також додав, що всі співробітники або звільнилися, або були переведені до інших органів.

Відзначимо, у вересні програма "Схеми" випустила розслідування, в якому стверджувалося, що сформований під патронатом Ківи підрозділ "Безпека життя", створений для охорони порядку і соціалізації ветеранів АТО, брав участь в акціях Соціалістичної партії.

Нагадаємо, раніше Князєв назвав число розкритих в 2018 році злочинів у сфері кібербезпеки. За його словами, поліція викрила близько тисячі таких злочинів.

Він також зазначив, що за останній рік в Україні знизилася кількість збройних нападів. Зокрема, на сьогодні зафіксовано близько 2 тис. таких злочинів, що менше рівня 2013 року.