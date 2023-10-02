Направленные удары. В Воздушных силах назвали цель ночной атаки россиян

"Конечно враг преследует разную цель. Не надо думать, что это всего лишь разведка боем. Это направленные удары. Если даже дронов меньше обычного, это все-таки направленные удары по определенным объектам военным или инфраструктурным. Решили они на этот раз меньше (дронов - ред.) запустить. Но это не говорит о том, что не следует ожидать (атак - ред.) в течение дня", - сказал Игнат.

По его словам, россияне запускают небольшое количество дронов, прокладывают пути, чтобы увидеть, какие средства у нас есть и работают ли они.

"Сегодня в конце концов небольшая относительно атака. Но все равно она сопровождается сигналом воздушной тревоги, как бы то ни было. Что касается тех 4 дронов сбитых, то есть еще информация о том, что враг применял и баллистическую ракету на одном из направлений. Уточняется, что с ней произошло", - рассказал спикер.

Ночная атака по Украине 2 октября

В ночь на 2 октября масштабную воздушную тревогу объявляли дважды. Первый раз из-за ракетной и дроновой опасности. Тогда "краснели" Херсонская, Николаевская, Днепропетровская и Кировоградская области. К тому же в Кривом Роге раздавались взрывы.

Второй раз объявляли тревогу в Киеве и ряде других областей, Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности.

Как сообщила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк, россияне атаковали территорию Украины дронами-камикадзе и управляемыми авиабомбами. Силам ПВО удалось уничтожить 4 из 7 ударных беспилотников.