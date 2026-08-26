Упрощенный механизм возвращения из СЗЧ будет действовать еще 25 дней: как подать рапорт

Для упрощенного возвращения доступно более 70 подразделений Сил обороны: механизированные, штурмовые и артиллерийские бригады, подразделения беспилотных систем, Национальной гвардии, Государственной специальной службы транспорта и т.д.

Чтобы определиться с подразделением для возврата, нужно ознакомиться с информацией о части на портале szch.army.gov.ua.

Упрощенный механизм действует до 20 сентября для военнослужащих, у которых СЗЧ зафиксировано до 12 июня 2026 включительно.

Подать рапорт можно:

через "Армия+";

направления в воинскую часть (для военнослужащих ВСУ и ГОСТ);

через 1-й или 2-й центр рекрутинга ВСУ (для военнослужащих ВСУ).

После согласования рапорта у "Армия+" появится статус "В дороге". Он подтверждает, что военный добровольно возвращается на службу и дает 5 дней, чтобы прибыть в бригаду.

После зачисления восстанавливается денежное, продовольственное и другие виды довольствия.