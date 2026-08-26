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Спрощений механізм повернення із СЗЧ діятиме ще 25 днів: як подати рапорт

12:21 26.08.2026 Ср
2 хв
Військовий може самостійно обрати підрозділ, у який повернеться після СЗЧ
aimg Тетяна Степанова
Фото: спрощений механізм повернення із СЗЧ діятиме ще 25 днів (Getty Images)

До 20 вересня 2026 року військовослужбовець може добровільно повернутися на службу після СЗЧ та самостйно обрати підрозділ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Для спрощеного повернення доступні понад 70 підрозділів Сил оборони: механізовані, штурмові й артилерійські бригади, підрозділи безпілотних систем, Національної гвардії, Державної спеціальної служби транспорту тощо.

Щоб визначитися з підрозділом для повернення, треба ознайомитися з інформацією про частину на порталі szch.army.gov.ua.

Спрощений механізм діє до 20 вересня для військовослужбовців, у яких СЗЧ зафіксовано до 12 червня 2026 року включно.

Подати рапорт можна:

  • через "Армія+";
  • напряму до військової частини (для військовослужбовців ЗСУ та ДССТ);
  • через 1-й чи 2-й центр рекрутингу ЗСУ (для військовослужбовців ЗСУ).

Після погодження рапорту в "Армія+" з’явиться статус "В дорозі". Він підтверджує, що військовий добровільно повертається на службу, і дає 5 днів, щоб прибути до бригади.

Після зарахування відновлюється грошове, продовольче та інші види забезпечення.

Повернення із СЗЧ

Нагадаємо, у червні Кабінет міністрів України ухвалив постанову №767 про запуск експериментального проєкту, згідно з яким військовим у СЗЧ дали 100 днів на "швидке" повернення до армії.

Також ми писали, як повернутися з СЗЧ за спрощеною процедурою через 1 центр рекрутингу Сухопутних військ. Цей механізм дозволяє самостійно обрати нову частину з погодженого переліку та гарантує захист від переведення в інші підрозділи протягом наступних 6 місяців без особистої згоди військовослужбовця.

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