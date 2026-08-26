Спрощений механізм повернення із СЗЧ діятиме ще 25 днів: як подати рапорт

Для спрощеного повернення доступні понад 70 підрозділів Сил оборони: механізовані, штурмові й артилерійські бригади, підрозділи безпілотних систем, Національної гвардії, Державної спеціальної служби транспорту тощо.

Щоб визначитися з підрозділом для повернення, треба ознайомитися з інформацією про частину на порталі szch.army.gov.ua.

Спрощений механізм діє до 20 вересня для військовослужбовців, у яких СЗЧ зафіксовано до 12 червня 2026 року включно.

Подати рапорт можна:

через "Армія+";

напряму до військової частини (для військовослужбовців ЗСУ та ДССТ);

через 1-й чи 2-й центр рекрутингу ЗСУ (для військовослужбовців ЗСУ).

Після погодження рапорту в "Армія+" з’явиться статус "В дорозі". Він підтверджує, що військовий добровільно повертається на службу, і дає 5 днів, щоб прибути до бригади.

Після зарахування відновлюється грошове, продовольче та інші види забезпечення.