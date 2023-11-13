Попытка разблокировать границу. Украина и Польша проведут встречу: что известно

Украина проведет встречу на границе с представителями польской стороны по разблокированию пунктов пропуска. Переговоры намечены на сегодня, 13 ноября.

Детальнее о переговорах между Украиной и Польшей - ниже в материале РБК-Украина .

Что известно об анонсированной встрече

Как анонсировалось, сегодня Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины проведет встречу на границе с представителями польских властей и перевозчиками для разблокирования пунктов пропуска.

На встречу приглашены Министерство инфраструктуры Польши, представители воеводств, директората Еврокомиссии по мобильности, посольства Украины в Польше и перевозчики.

Министерство восстановления будет представлять замминистра Сергей Деркач.

Какие вопросы удалось решить

Вместе с этим, по результатам переговоров Сергея Деркача и государственного секретаря Министерства инфраструктуры Польши Рафала Вебера, украинской стороной уже было решено два поднятых польскими коллегами вопроса.

Речь идет о функционировании полос для пустого транспорта непосредственно в пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" и обновлении функционала системы "єЧерга" - возможность заменять водителя для пустых грузовиков.

Кроме этого, польской стороне в очередной раз было предложено запустить пустой транспорт через пункт пропуска "Угринов - Долгобычев", где имеется соответствующая полоса. Такой вариант позволил бы пустым грузовикам уменьшить время ожидания пересечения границы. Ожидается соответствующее решение.

Ситуация на украинско-польской границе на утро

Почему началась забастовка польских перевозчиков

Напомним, соглашение о "транспортном безвизе" заключили в июне 2022 года, а в марте 2023 продлили еще на год. Это соглашение освободило украинских и европейских владельцев водительских прав, которые были выданы одной из сторон, от требования иметь международное водительское удостоверение. Это позволило перевозчикам избежать многих бюрократических процедур и упростить логистику на границе.

Кроме того, соглашение освободило украинских перевозчиков от необходимости получать разрешения на двусторонние и транзитные перевозки в государства ЕС.

Как утверждают польские перевозчики, причиной забастовки стала чрезмерная конкуренция после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС.

И уже 6 ноября, около 14:00, польские перевозчики начали блокировать движение грузовиков на границе с Украиной в пунктах пропуска "Краковец-Корчева", "Ягодин-Дорохуск" и "Рава-Русская-Хребене".

Как сообщают СМИ, участники забастовки требуют введения коммерческих разрешений для украинских перевозчиков и сокращения их количества до уровня, существовавшего до российского вторжения в Украину.

Хотя официально украинской стороне требований не передавали.

Забастовщики перекрыли пути в пункты пропуска и обещали "пропускать по грузовику в час и не препятствовать гуманитарным грузам". Всего в результате забастовки на границе уже на третий день застряли более 1700 фур.

Кроме того, вчера стало известно о трагическом событии. Украинский водитель, который планировал пересечь границу, умер в своем грузовике перед пунктом пропуска "Дорогуск - Ягодин". Окончательная информация о причинах смерти еще не известна.

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