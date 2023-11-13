Спроба розблокувати кордон. Україна та Польща проведуть зустріч: що відомо

Україна проведе зустріч на кордоні з представниками польської сторони для розблокування пунктів пропуску. Перемовини заплановані на сьогодні, 13 листопада.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Держприкордонслужби, польські ЗМІ та Мінінфраструктури.

Детальніше про перемовини між Україною та Польщею - нижче у матеріалі РБК-Україна .

Що відомо про анонсовану зустріч

Як анонсувалося, сьогодні Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України проведе зустріч на кордоні з представниками польської влади та перевізниками для розблокування пунктів пропуску.

До зустрічі запрошені Міністерство інфраструктури Польщі, представники воєводств, директорату Єврокомісії з питань мобільності, посольства України в Польщі та перевізники.

Міністерство відновлення представлятиме заступник міністра Сергій Деркач.

Які питання вдалося вирішити

Разом з цим, за результатами перемовин Сергія Деркача та державного секретаря Міністерства інфраструктури Польщі Рафала Вебера, українською стороною вже було вирішено два порушені польськими колегами питання.

Мова йде про функціонування смуг для порожнього транспорту безпосередньо в пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ" та оновлення функціонала системи "єЧерга" - можливість замінювати водія для пустих вантажівок.

Окрім цього, польським колегам вкотре було запропоновано запустити порожній транспорт через пункт пропуску "Угринів - Долгобичув", де наявна відповідна смуга. Такий варіант дозволив би порожнім вантажівкам зменшити час очікування на перетин кордону. Очікується відповідне рішення.

Ситуація на українсько-польському кордоні на ранок

Чому почався страйк польських перевізників

Нагадаємо, угоду про "транспортний безвіз" уклали в червні 2022 року, а в березні 2023 продовжили ще на рік. Ця угода звільнила українських і європейських власників посвідчень водіїв, які було видано однією зі сторін, від вимоги мати міжнародне посвідчення водія. Це дало змогу перевізникам уникнути багатьох бюрократичних процедур та спростити логістику на кордоні.

Крім того, угода звільнила українських перевізників від необхідності отримувати дозволи на двосторонні й транзитні перевезення до держав ЄС.

Тож, як стверджують польські перевізники, причиною страйку стала надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

І вже 6 листопада, близько 14:00 польські перевізники розпочали блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорохуськ" та "Рава-Руська-Хребене".

Як повідомляють ЗМІ, учасники страйку вимагають запровадження комерційних дозволів для українських перевізників та скорочення їхньої кількості до рівня, що існував до російського вторгнення в Україну.

Хоча офіційно українській стороні вимог не передавали.

Страйкарі перекрили шляхи до пунктів пропуску і обіцяли "пропускати по вантажівці на годину та не перешкоджати гуманітарним вантажам". Загалом внаслідок страйку на кордоні вже на третій день застрягли більш як 1700 фур.

Крім того, вчора стало відомо про трагічну подію. Український водій, який планував перетнути кордон помер у своїй вантажівці перед пунктом пропуску "Дорогуськ - Ягодин". Остаточна інформація про причини смерті ще не відома.

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