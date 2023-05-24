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Попытка переворота в Молдове. СМИ узнали, кто попадет под санкции ЕС

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Среда 24 мая 2023 19:39
Попытка переворота в Молдове. СМИ узнали, кто попадет под санкции ЕС Фото: ЕС (flick com libereurope)
Автор: Дмитрий Браславский

Евросоюз введет санкции против олигархов Илана Шора и Владимира Плахотнюка. Их подозревают в причастности к попытке переворота в Молдове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EUObserver.

Пятеро граждан Молдовы попадут под санкции ЕС, их финансы планируют заморозить, а также запретят въезд на территорию Евросоюза.

"Это должно помочь остановить Россию от узурпации властей в Молдове", - говорится в материале.

Издание сообщает, что предположительно под санкции попадут организаторы переворота Илан Шор и Владимир Плахотнюк.

Илан Шор

Молдавский политик, глава партии "Шор", популистская молдавская политическая партия. Как сообщает Минфин США, в преддверии молдавских выборов 2021 года Россия планировала взорвать позиции президента Молдовы Маи Санду и вернуть Молдову в сферу влияния России.

Чтобы поддержать эти усилия, Шор работал с российскими людьми над созданием политического альянса для контроля над парламентом Молдовы, который затем поддержал несколько законодательных актов в пользу Российской Федерации.

Владимир Плахотнюк

Молдавский государственный и политический деятель, предприниматель и олигарх. Экс-глава Демократической партии Молдовы. Бывший депутат парламента Молдовы двух созывов и первый вице-председатель парламента.

26 октября 2022 за вмешательство во внутренние дела Молдовы попал под санкции США.

Переворот в Молдове

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинская разведка перехватила российский план разрушения политической ситуации в Молдове. Его целью было разрушение Москвой демократического порядка этой страны и захват власти.

Президент Молдовы Мая Санду сообщила, что Россия всеми силами пытается установить пророссийские власти в Молдове, чтобы использовать территорию страны в войне против Украины, как Кремль уже использует территорию Беларуси.

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