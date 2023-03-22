Попытка наступления на Авдеевку привела к большим потерям оккупантов: карты боев ISW

Попытка стремительного наступления оккупантов на Авдеевку Донецкой области стоила войскам РФ больших потерь и не смогла оттянуть части ВСУ с других направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Луганское направление: войска РФ пытались прорвать укрепления ВСУ у Ямполевки

Войска РФ 21 марта нанесли ограниченные наземные удары вдоль линии Купянск – Сватово – Кременная. Геолокационные кадры, опубликованные 20 марта, показывают, что российские войска продвинулись в сторону Терного, примерно в 15 км к северо-западу от Кременной.

РосСМИ заявили, что нарушили две ротации украинских войск, а также обнаружили две украинские ДРГ в районе Берестово ( 24 км к северо-западу от Сватово) и Новоселовское. Войска РФ также пытались прорвать украинские позиции в Новоселовском и вели наступательные операции в направлении Ямполевки, Терного, Невского и Макеевки.

Донецкое направление: оккупанты не добились успеха в районе Бахмута

Оккупанты 21 марта не добились каких-либо подтвержденных успехов в Бахмуте, или вокруг него. Российские блогеры утверждали, что боевики ЧВК "Вагнера" продолжали штурмы промышленного комплекса АЗОМ на севере Бахмута.

Также по данным росСМИ, оккупанты продвигались из юго-западных районов Бахмута в направлении центра города, хотя эксперты ISW не наблюдали визуальных подтверждений этого. Российский блогер также утверждал, что боевики "Вагнера" вели штурм Хромово (2 км к западу от Бахмута) и прорвали оборону ВСУ в направлении населенного пункта Григоровка (6 км к северо-западу от Бахмута).

Войска РФ также пытаются продвинуться в направлении Орловки (8 км к северо-западу от Авдеевки) после вероятного захвата русскими Степового (9 км к северо-западу от Авдеевки). По оценке ISW, российские силы, вероятно, захватили Степово. По мнению ISW, усиление темпов российских операций в районе Авдеевки привело к большим потерям и, вероятно, является ошибочной попыткой отвести украинские силы от других участков фронта.

Российские источники высказывали разные мнения о способности оккупантов окружить Авдеевку и о значении населенного пункта. Некоторые блогеры утверждали, что российские войска угрожают окружить украинские войска в Авдеевке с севера, востока и юга и что захват Степово перерезал железнодорожную ветку, по которой украинские войска снабжали свою группировку в Авдеевке.

Оккупанты также пытаются продвинуться в сторону Орловки, чтобы перерезать украинские наземные линии связи, которые ведут из Орловки и Ласточкино (4 км к северо-западу от Авдеевки). Другие источники утверждали, что войска РФ далеки от того, чтобы окружить Авдеевку, и призывали другие российские источники прекратить преждевременные разговоры на эту тему.

Южное направление: СК России объявил о начале расследования атаки дронов на Крым

Главное разведывательное управление МО Украины сообщило, что взрывы в оккупированном Джанкое уничтожили российские крылатые ракеты "Калибр НК" во время их перевозки по железной дороге.

Российские блогеры публиковали кадры, якобы показывающие взрывы и последствия взрывов в Джанкое, и утверждали, что если бы беспилотник поразил запас ракет, должен был быть виден вторичный взрыв. Вскоре Следственный комитет России объявил о начале расследования деятельности дронов в Крыму после сообщения об ударе беспилотника в Джанкое.