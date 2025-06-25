Попытка госпереворота в Сербии: арестованы несколько человек
В Сербии арестовали шестерых человек, подозреваемых в планировании "насильственной смены власти".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио свобода".
"Есть подозрение, что 21 июня они встретились в гостинице в Кралево с целью планирования насильственной смены власти в Республике Сербии и организации нападений на представителей государственных учреждений, физических нападений на сотрудников полиции с целью их разоружения, насильственных вторжений в здание правительства Республики Сербии и другие учреждения", - сказано в сообщении полиции.
По данным правоохранительных органов, в ходе расследования выяснилось, что в Сербии планировали нападение с объявлением о применении оружия на местные СМИ:
- Радио и телевидение Сербии;
- Hepi;
- Informer.
По данным Высшей прокуратуры Белграда, задержанные лица собирались не возвращаться домой до тех пор, пока не "убьют или не уничтожат" представителей государственных учреждений.
По версии обвинения, у одного из них нашли в ходе обысков пистолет, а у еще одного - арбалет. Их должны доставить в Высшую прокуратуру Белграда в течение 48 часов. Обыски в еще нескольких местах продолжаются.
Протесты в Сербии против власти
В Сербии уже давно растут недовольства относительно действий местных властей. В ноябре 2024 года в одном из городов страны произошла железнодорожная катастрофа, которая унесла жизни людей. Из-за этого начался митинг в Белграде.
В конце января 2025 года президент страны Александр Вучич допустил вероятность проведения досрочных парламентских выборов. В марте он заявил о готовности провести выборы при условии того, что этого потребует оппозиция.
Тогда же парламент Сербии отправил правительство в отставку после студенческих протестов, вызванных обвалом крыши на вокзале в Нови-Саде.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.