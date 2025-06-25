Попытка госпереворота в Сербии: арестованы несколько человек

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Радио свобода ".

"Есть подозрение, что 21 июня они встретились в гостинице в Кралево с целью планирования насильственной смены власти в Республике Сербии и организации нападений на представителей государственных учреждений, физических нападений на сотрудников полиции с целью их разоружения, насильственных вторжений в здание правительства Республики Сербии и другие учреждения", - сказано в сообщении полиции.

По данным правоохранительных органов, в ходе расследования выяснилось, что в Сербии планировали нападение с объявлением о применении оружия на местные СМИ:

Радио и телевидение Сербии;

Hepi;

Informer.

По данным Высшей прокуратуры Белграда, задержанные лица собирались не возвращаться домой до тех пор, пока не "убьют или не уничтожат" представителей государственных учреждений.

По версии обвинения, у одного из них нашли в ходе обысков пистолет, а у еще одного - арбалет. Их должны доставить в Высшую прокуратуру Белграда в течение 48 часов. Обыски в еще нескольких местах продолжаются.