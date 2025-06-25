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Попытка госпереворота в Сербии: арестованы несколько человек

Среда 25 июня 2025 23:30
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Попытка госпереворота в Сербии: арестованы несколько человек Фото: в Сербии задержали подозреваемых в попытке госпереворота (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

В Сербии арестовали шестерых человек, подозреваемых в планировании "насильственной смены власти".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио свобода".

"Есть подозрение, что 21 июня они встретились в гостинице в Кралево с целью планирования насильственной смены власти в Республике Сербии и организации нападений на представителей государственных учреждений, физических нападений на сотрудников полиции с целью их разоружения, насильственных вторжений в здание правительства Республики Сербии и другие учреждения", - сказано в сообщении полиции.

По данным правоохранительных органов, в ходе расследования выяснилось, что в Сербии планировали нападение с объявлением о применении оружия на местные СМИ:

  • Радио и телевидение Сербии;
  • Hepi;
  • Informer.

По данным Высшей прокуратуры Белграда, задержанные лица собирались не возвращаться домой до тех пор, пока не "убьют или не уничтожат" представителей государственных учреждений.

По версии обвинения, у одного из них нашли в ходе обысков пистолет, а у еще одного - арбалет. Их должны доставить в Высшую прокуратуру Белграда в течение 48 часов. Обыски в еще нескольких местах продолжаются.

Протесты в Сербии против власти

В Сербии уже давно растут недовольства относительно действий местных властей. В ноябре 2024 года в одном из городов страны произошла железнодорожная катастрофа, которая унесла жизни людей. Из-за этого начался митинг в Белграде.

В конце января 2025 года президент страны Александр Вучич допустил вероятность проведения досрочных парламентских выборов. В марте он заявил о готовности провести выборы при условии того, что этого потребует оппозиция.

Тогда же парламент Сербии отправил правительство в отставку после студенческих протестов, вызванных обвалом крыши на вокзале в Нови-Саде.

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