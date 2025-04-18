Попытка №2. Румыния снова выбирает президента — как это может затронуть Украину

Главное:

Почему в Румынии снова проходят президентские выборы

Каковы шансы ультраправого кандидата на победу

Может ли на выбор румын повлиять Россия

Чего ждать Украине от румынского голосования

Украине очень "повезло" с соседями: Россия ведет против нас войну, Беларусь - ее поддерживает, Венгрия и Словакия - регулярно выступают на стороне первых двух, Польша - неоднократно блокировала движение товаров из Украины, а Молдова имеет проблемы с Приднестровьем - российским анклавом, который уже 20 лет существует вдоль украинской границы. Поэтому Румыния - едва ли не единственная страна-сосед, с которой Украина не имела проблем или конфликтов. Но есть угроза, что скоро и это может измениться.

Отмененные выборы

В первое воскресенье мая в Румынии состоятся президентские выборы – после того, как результаты голосования 24 ноября 2024 года были отменены Конституционным судом. Этому предшествовала шокирующая победа Келина Джорджеску – ультраправого кандидата, у которого не было ни малейших шансов в предвыборных опросах.

Сначала румынский КС подтвердил результаты первого тура выборов, но через несколько дней аннулировал свое же решение. Причина – настоящий шквал информации о том, как Джорджеску одержал свою победу.

Суд получил рассекреченные документы от Высшего совета обороны Румынии, в которых было прямо сказано: кампания Джорджеску – это результат внешних манипуляций. По данным румынских спецслужб, все держалось на агрессивной рекламной кампании, которая шла в обход избирательного законодательства. Основной платформой для продвижения стал TikTok.

Расследование показало, что в отличие от других кандидатов, TikTok не обозначил аккаунт Джорджеску как политический. В результате его видео активно разгонялись алгоритмами соцсети. К тому же, по информации румынских СМИ, вся кампания - от рассылки роликов до написания постов и комментариев - координировалась через Telegram.

Также спецслужбы в своем отчете предупредили, что Румыния стала мишенью российской гибридной агрессии - от кибератак до утечек разведданных и саботажа. Как следствие, результаты голосования отменили и назначили повторные выборы, к которым на этот раз не допустили Джорджеску. Более того, в отношении него сейчас идет расследование.

Джорджеску "дисквалифицировали" из избирательной гонки (фото: Getty Images)

За время избирательной кампании Джорджеску отметился целым рядом радикальных заявлений в отношении соседей Румынии, включая Украину. Ультраправый политик открыто называл Украину "вымышленным государством" и прогнозировал ее распад после мирного соглашения. Также он обещал запретить экспорт украинского зерна через Румынию и прекратить любую военную помощь Киеву.

Кроме антиукраинских заявлений, Джорджеску прославлял период, когда Румыния была союзником нацистской Германии, а также распространял нарративы о том, что война в Украине – это результат "заговора американских производителей оружия".

Однако дисквалификация Джорджеску с избирательной гонки не ликвидировала угрозу прихода к власти в Румынии ультраправых и пророссийских элементов. Ведь на замену радикалу из TikTok пришел другой ультраправый кандидат – Джордже Симион.

Симион является лидером "Альянса за единство румын" (AUR), посягал на Черновцы и Бессарабию и был объявлен персоной нон-грата в Украине и Молдове. А теперь он лидирует в опросах перед первым туром выборов.

Кто претендует на президентство и какие шансы у "нового Джорджеску"

За пост президента Румынии будут бороться 11 кандидатов, но основных несколько: бывший лидер Национал-либеральной партии Крин Антонеску, мэр Бухареста Никушор Дан, бывший премьер Виктор Понта и уже упомянутый Джордже Симион.

Антонеску - один из самых влиятельных политических лидеров Румынии, который в 2012 году даже больше месяца исполнял обязанности президента. Его участие в выборах было под вопросом из-за разногласий с провластной коалицией, которую он должен был представлять, но в итоге он выдвинулся в статусе независимого кандидата. По последним опросам, в первом туре Антонеску может получить около 25% голосов.

Мэр Бухареста Дан, известный своей антикоррупционной деятельностью и технократическим подходом к управлению, также баллотируется как независимый кандидат. У Дана есть поддержка среди городского населения и молодежи и, по последним опросам, ое может набрать около 22% голосов в первом туре.

Джордже Симион заменил ультраправого Джорджеску в гонке (фото: Getty Images)

Лидер опросов – Симион, который может набрать в первом туре около 34% и собрал вокруг себя сторонников Джорджеску. Однако во втором туре перспективы Симиона не так велики – по большинству сценариев, он проиграет другим кандидатам.

"Украсть" голоса у Симиона может экс-премьер Понта, который ушел с должности на фоне обвинений в коррупции и обещал прекратить транзит украинского зерна в случае победы. Но на днях он "выстрелил себе в ногу", рассказав, как на посту премьера затопил румынские села, чтобы спасти от наводнения столицу соседней Сербии. Поэтому накануне голосования поддержка Понты (которая сейчас на уровне 13%) может измениться не в лучшую сторону, фактически выведя его из гонки.

Согласно анализу Politico на основе социологических опросов, проведенных накануне выборов, в случае выхода во второй тур Симион может победить только Дана, даже с отрывом в 8%. А лучшие шансы на победу у Антонеску, который обходит и Симиона, и Дана.

Румынские эксперты, с которыми пообщалось РБК-Украина, склоняются к тому, что ультраправый кандидат точно попадет во второй тур, но там проиграет, потому что против него сразу же образуется коалиция сторонников Антонеску и Дана. Но, по мнению румынского политолога Андрея Царану, выход Симиона во второй тур также под вопросом.

"Сейчас очень трудно говорить что-то определенное о социологии. Мы имеем очень разные данные опросов. Поэтому все еще непонятно, какие на самом деле рейтинги у кандидатов", – отметил он в комментарии РБК-Украина.

Однако нельзя исключать, что "чудо", которое произошло с Джорджеску на ноябрьских выборах, повторится, и ультраправый кандидат, снова удивит всех результатом. Особенно на фоне роста поддержки ультраправых в Румынии и Европе в целом, а также возможного вмешательства извне.

Ультраправый тренд в Румынии

В странах ЕС набирает популярность тренд на ультраправых - и это один из ключевых политических сдвигов последних лет в Европе. Ультраправые партии, которые еще несколько лет назад считались политическими фриками, все чаще попадают в парламенты, входят в правительственные коалиции или вообще побеждают на выборах. Они играют на темах идентичности, миграции, безопасности и недовольства традиционными партиями, которые с каждым годом становятся все более острыми для европейского избирателя.

В Румынии уровень поддержки ультраправых сил колеблется между 28 и 40%, отметил в комментарии РБК-Украина Андрей Царану. Примерно 25% избирателей Симиона и Джорджеску – это так называемые протестные избиратели, которые выступают против правительства и мейнстримовых партий, но не против ЕС, и имеют достаточно невнятную позицию относительно Украины. По словам Царану, с этой точки зрения, термин "ультраправые" немного преувеличивает реальные взгляды таких кандидатов.

Популярность ультраправых в Румынии растет из-за множества факторов (фото: Getty Images)

Но хотя условных ультраправых поддерживает достаточно большое количество людей – это все равно меньшинство, отмечает румынский депутат-правоцентрист Юлиан Булай. При этом 70% румын выступают против ультраправых и 90% – хотят остаться в ЕС и НАТО.

"Поэтому это следствие низкой эффективности нынешнего правительства и достаточно плохой коммуникации о том, почему важно помогать Украине достичь справедливого мира. Существует множество факторов, которые способствовали огромной поддержке, которая, по всем цифрам и перспективам, все еще является меньшинством в Румынии", – пояснил Булай в комментарии РБК-Украина.

Поддержку ультраправых, по словам румынского политолога Мариуса Гинчи, обусловливают экономическое неравенство, вызывающее недовольство среди социально уязвимых групп, а также культурные тревоги, связанные с изменениями после либерализации и европеизации страны. Другие факторы, включая войну России против Украины с ее последствиями для безопасности Румынии, также играют роль, хотя и более скромную.

Да и сама отмена выборов после победы ультраправого Джорджеску, которая все же имела определенную политическую окраску и даже вызвала протесты, может спровоцировать противодействие избирателей действующей власти. И это может отразиться на результате голосования.

Возможно ли влияние извне на румынские выборы

После неожиданной победы Джорджеску на прошлогодних выборах в Румынии велись дискуссии вокруг вероятности российского вмешательства. В частности, в рассекреченных документах румынских спецслужб говорилось, что Румыния была объектом "агрессивных российских гибридных действий". А в TikTok, который Джорджеску использовал для агитации, нашли сеть аккаунтов, связанных с российским медиа Sputnik, которое работало на румынскую аудиторию.

Крин Антонеску имеет лучшие шансы на победу во втором туре (фото: Getty Images)

Однако не стоит переоценивать российское влияние на выборы, считают политологи Царану и Гинча. Часть румынского общества уверена, что на результат голосования в ноябре повлияли преимущественно внутренние факторы, а не внешнее вмешательство. Россия всегда была враждебным государством для Бухареста, поэтому вряд ли многие румыны могут поддаться прямой российской пропаганде.

"Глядя на это, трудно сказать, что Россия имеет значимый уровень поддержки, но без сомнения, она пытается быть вовлеченной в выборы в Румынии на определенном подпольном уровне: скупая СМИ, пропагандистов и т.д. – хотя их немного", – сказал изданию Царану.

Еще один внешний фактор – США. На конференции по безопасности в Мюнхене в феврале этого года вице-президент США Джей Ди Вэнс возмутился отменой румынских выборов "из-за надуманных подозрений разведывательных агентств". Теперь за неделю до выборов в Бухарест якобы хочет наведаться Дональд Трамп-младший, который называл отмену выборов "соросо-марксистской попыткой сфальсифицировать результат". А близкий к американскому лидеру Илон Маск откровенно поддерживал ультраправых во всей Европе.

В администрации Трампа критиковали власти Румынии за отмену выборов (фото: Getty Images)

По словам Андрея Царану, кандидаты Понта и Симион (хотя последний – в меньшей степени) имеют связь с идеями трампизма. Но и Антонеску представил программу, одним из первых пунктов которой является сокращение государственных расходов и создание структуры, подобной DOGE в Вашингтоне.

Действительно, многие актеры хотят иметь влияние на румынские выборы, констатировал в разговоре с изданием Юлиан Булай. "Но я надеюсь и знаю, что проевропейский и пронатовский кандидат победит, несмотря на все очевидные вмешательства", – резюмировал он.

Какие угрозы стоят перед Украиной

Румыния является одной из крупнейших стран ЕС по численности населения, ключевым государством на восточном фланге Европы и НАТО и серьезной военной силой. Победа политика, который скептически относится как к ЕС, так и к НАТО, нанесет удар не только по евроатлантическому единству, но и по планам блока поддержать Украину в борьбе с Россией.

По мнению Мариуса Гинчи, в случае победы на выборах Симион будет отдавать предпочтение так называемому "якорному хеджированию".

"То есть будет пытаться поддерживать отношения с Вашингтоном и Брюсселем, а также диверсифицировать отношения, активнее взаимодействуя с Россией и Китаем, что противоречит ключевой цели противодействия российскому влиянию в регионе, давней позиции Бухареста", – пояснил он.

В случае победы ультраправого Румыния может стать "островом" в ЕС (фото: Getty Images)

Если Симион победит в обоих турах, это станет своеобразным "комендантским часом" для Румынии, потому что иностранные партнеры, как ЕС и США, будут пытаться понять, кто он такой и что он намерен делать, предположил в комментарии изданию Андрей Царану.

"Но с другой стороны, он имеет довольно близкие отношения с Джорджей Мелони. Поэтому он, вероятно, попытается копировать политику Мелони и в Румынии. Но что точно – у него будут напряженные отношения с Украиной и другими восточноевропейскими странами, такими как Польша. Ранее у него были хорошие отношения с партией PIS (бывшая партия власти в Польше, - ред.), но очень плохие с Дональдом Туском", – отметил Царану.

Симион, вероятно, будет пытаться наладить связь с венгерским премьером Виктором Орбаном, но из-за проблем венгерского меньшинства в Румынии это будет сложно, считает Царану. Поэтому Румыния может превратиться в своеобразный "остров" в ЕС, даже если Симион будет пытаться установить связи с либеральными странами.

И все же приход к власти Симиона, который обещал противодействовать военной помощи Украине, прекратить поддерживать беженцев, блокировать транзит зерна, а в прошлом еще и посягал на украинские территории, может создать немало проблем для Киева. Но, к счастью, шансы на это пока выглядят не такими высокими.

При подготовке материала использовались данные опросов социологических агентств MKOR и Curs, публикации Politico, Reuters, G4Media.ro, комментарии румынских политологов Андрея Царану и Мариуса Гинчи и Юлиана Булая, депутата от "Союза спасения Румынии" и председателя фракции либерал-демократов (ALDE) в ПАСЕ.