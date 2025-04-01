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Департамент Маска прекратит существование: Трамп назвал причину

Вторник 01 апреля 2025 03:06
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Департамент Маска прекратит существование: Трамп назвал причину Фото: миллиардер Илон Маск (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Департамент эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска в "определенный момент" прекратит свое существование.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Глава Белого дома объяснил, что миллиардер будет доступен ему в качестве специального государственного служащего только в течение 130 дней. Также он добавил, что Маск в какой-то момент захочет вернутся к себе в компанию.

"Ему нужно управлять большой компанией, и в какой-то момент он вернется. Я бы оставил его так долго, как смогу. Он очень талантливый парень, знаете ли, я люблю очень умных людей, и он очень умный, и он проделал хорошую работу. В какой-то момент Илон захочет вернуться в свою компанию", - сказал Трамп о генеральном директоре Tesla и SpaceX.

На вопрос о том, продолжит ли DOGE свою деятельность в отсутствие Маска, Трамп ответил, что по его мнению, главы федеральных агентств "многое узнали" о том, как выполнять работу самостоятельно, и некоторые захотят оставить сотрудников DOGE.

"Знаете, в какой-то момент, я думаю, это закончится. Наступит момент, когда секретари смогут сделать эту работу и сделать ее очень, знаете, как мы говорим, скальпелем, и это то, чего мы хотим" - добавил он.

Работа Маска в DOGE

Напомним, в 2024 году известный предприниматель Илон Маск активно поддержал предвыборную кампанию Дональда Трампа, причем принял и финансовое участие, инвестировав миллионы долларов. После победы республиканца на выборах Маска назначили руководить новосозданным Департаментом эффективности государственного управления. Целью DOGE был аудит, а также сокращение федерального правительства и бюджетных расходов.

В середине марта вице-президент США Джей Ди Вэнс в одном из интервью публично высказался о работе Маска и его департамента. По словам второго человека в стране, миллиардер допустил ряд ошибок.

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