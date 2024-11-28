Попыток РФ посеять страх может быть еще больше: Зеленский обратился к украинцам
Россия может продолжить попытки запугать украинцев возможными ударами. Но нужно проявить стойкость, чтобы пройти через такие угрозы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
"Это твердое правило - правило, не зависящее от тех или иных заявлений из России. Сейчас может быть еще больше российских попыток сеять страх и уныние в Украине. Нам всем нужна стойкость, чтобы все это пройти. И нужно единство - со всеми партнерами", - добавил Зеленский.
По словам президента, российский диктатор Владимир Путин сейчас запугивает и пытается сломать и пошатнуть каждого отдельно, поскольку больше он ничего не умеет.
"И он должен проиграть сейчас. Во всем. И это будет безопасным для всех", - добавил он.
Новые угрозы Путина
Напомним, сегодня, 28 ноября, российский диктатор Владимир Путин пригрозил, что РФ снова может ударить по Украине баллистической ракетой средней дальности "Орешник".
По его словам, Генштаб и Минобороны РФ уже определяет вероятные цели для атаки.
В МИД в ответ на такие угрозы подчеркнули, что Россия медленно, но верно превращается во вторую Северную Корею.
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