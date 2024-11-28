Попыток РФ посеять страх может быть еще больше: Зеленский обратился к украинцам

Россия может продолжить попытки запугать украинцев возможными ударами. Но нужно проявить стойкость, чтобы пройти через такие угрозы.

"Это твердое правило - правило, не зависящее от тех или иных заявлений из России. Сейчас может быть еще больше российских попыток сеять страх и уныние в Украине. Нам всем нужна стойкость, чтобы все это пройти. И нужно единство - со всеми партнерами", - добавил Зеленский.

По словам президента, российский диктатор Владимир Путин сейчас запугивает и пытается сломать и пошатнуть каждого отдельно, поскольку больше он ничего не умеет.

"И он должен проиграть сейчас. Во всем. И это будет безопасным для всех", - добавил он.