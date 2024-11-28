Спроб РФ посіяти страх може бути ще більше: Зеленський звернувся до українців

Росія може продовжити спроби залякати українців можливими ударами. Але треба виявити стійкість, щоб пройти через такі погрози.

"Це тверде правило - правило, яке не залежить від тих чи інших заяв із Росії. Зараз може бути ще більше російських спроб сіяти страх і зневіру в Україні. Нам усім потрібна стійкість, щоб усе це пройти. І потрібна єдність - з усіма партнерами", – додав Зеленський.

За словами президента, російський диктатор Володимир Путін зараз залякує та намагається зламати та похитнути кожного окремо, оскільки більше він нічого не вміє.

"І він має програти зараз. У всьому. І це буде безпечним для всіх", - додав він.