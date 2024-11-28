ua en ru
Чт, 28 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Спроб РФ посіяти страх може бути ще більше: Зеленський звернувся до українців

Київ, Четвер 28 листопада 2024 20:47
UA EN RU
Спроб РФ посіяти страх може бути ще більше: Зеленський звернувся до українців Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія може продовжити спроби залякати українців можливими ударами. Але треба виявити стійкість, щоб пройти через такі погрози.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Це тверде правило - правило, яке не залежить від тих чи інших заяв із Росії. Зараз може бути ще більше російських спроб сіяти страх і зневіру в Україні. Нам усім потрібна стійкість, щоб усе це пройти. І потрібна єдність - з усіма партнерами", – додав Зеленський.

За словами президента, російський диктатор Володимир Путін зараз залякує та намагається зламати та похитнути кожного окремо, оскільки більше він нічого не вміє.

"І він має програти зараз. У всьому. І це буде безпечним для всіх", - додав він.

Нові загрози Путіна

Нагадаємо, сьогодні, 28 листопада, російський диктатор Володимир Путін пригрозив, що РФ знову може вдарити по Україні балістичною ракетою середньої дальності "Горішник" .

За його словами, Генштаб та Міноборони РФ вже визначає ймовірні цілі для атаки.

У МЗС у відповідь на такі погрози наголосили, що Росія повільно, але вірно перетворюється на другу Північну Корею.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Володимир Путін Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
До 12 годин без світла. Як довго триватимуть жорсткі графіки відключень в Україні
До 12 годин без світла. Як довго триватимуть жорсткі графіки відключень в Україні
DAILY
Михайло Подоляк: Україна працює з Трампом, його ставлення до війни та РФ буде змінюватися
Данило Крамаренко, Дмитро Олійник Михайло Подоляк: Україна працює з Трампом, його ставлення до війни та РФ буде змінюватися