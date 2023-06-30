США будут дальше помогать Украине, чтобы контрнаступление ВСУ было успешным, - Белый дом

Администрация президента США Джо Байдена выступила за дальнейшую поддержку Украины, это должно позволить сделать контрнаступление ВСУ гораздо более успешным и эффективным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джона Кирби , которое приводит CNN.

"Мы находимся в постоянном контакте, как я уже сказал, с нашими украинскими коллегами", - говорится в заявлении.

Кирби добавил, что Украина держит США в курсе всего, а Вашингтон и дальше будет делать все, что бы помочь ВСУ в контрнаступлении. Речь идет об обучении бригады, советах и информации.

"Я имею в виду, что мы продолжаем оказывать им поддержку, пока они проходят через эти наступательные операции, но куда они пойдут и как быстро они пойдут, это действительно будет зависеть от них", - сказал представитель Белого дома.

Как в Белом доме оценивают контрнаступление ВСУ

Кирби сказал, что украинские военные добились определенного прогресса, но он подчеркнул, что сама Украина заявляла, что добилась не того, чего бы хотелось.

"Опять же, мы сосредоточены на том, чтобы убедиться, что они имеют то, что им нужно, и будут продолжать это делать", - добавил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США.

Сколько еще может продолжаться война в Украине

Кирби не стал отвечать на вопрос, как долго еще может длиться война. Он заявил, что всем бы хотелось, что бы она закончилась сегодня.

"Это выглядит маловероятным, но я не думаю, что у кого-то из нас есть хрустальный шар, который мог бы точно сказать нам, как долго это продлится", - сказал Кирби.

Наступление ВСУ

Украинские военные продолжают проводить контрнаступательные действия в Украине. За это время бойцам удалось деоккупировать девять населенных пунктов, а именно Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобково, Нескучное, Пятихатки и Ровнополь.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские оккупанты не всегда докладывают "наверх" о потере захваченных в Украине территорий. Потому что боятся руководства.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продвижение украинских войск на фронте сейчас не проходит быстро. Осеннее контрнаступление ВСУ тоже начиналось подобным образом.